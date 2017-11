2017-11-20 06:53:00.0

Senden Ehrenbürger Erwin Rogg feiert

Das Sendener Urgestein Erwin Rogg verbringt seinen 90. Geburtstag mit Weggefährten aus Stadt und Kreis. Von Angela Häusler

Großer Trubel herrschte am Samstag im Sendener Heiningsaal: Zum 90. Geburtstag des Sendener Ehrenbürgers Erwin Rogg versammelten sich Vertreter von Stadt, Kreis, Vereinen und Feuerwehr.

Sportler, Schützen, Feuerwehrleute, Musikanten, Lokalpolitiker, Parteifreunde, Mitstreiter, Reisegenossen und sogar ehemalige Kaminkehrer-Lehrlinge: Es war eine kunterbunte Mischung aus Gratulanten, die sich zum Ehrentag des Sendener „Urgesteins“ Erwin Rogg versammelt hatte.

Einst durch seine Arbeit als Kaminkehrermeister in jedem Sendener Haus bekannt, war der Jubilar später vor allem durch seine zahlreichen Ehrenämter aus der Stadt kaum wegzudenken: Insgesamt 54 Jahre lang engagierte sich der gebürtige Allgäuer in der Lokalpolitik, zunächst in Irsee und Kaufbeuren, seit 1971 in Senden.

Die Liste seiner Ämter und Auszeichnungen ist lang: Gemeinde-, Markt- und Stadtrat ist Rogg gewesen, ebenso Kreisrat. 19 Jahre lang war er Zweiter und zwölf Jahre lang Dritter Sendener Bürgermeister. Und darüber hinaus Sendener Feuerwehr- und Ehrenkommandant, Kreisbrandinspektor, Mitbegründer des örtlichen Bürgervereins, Träger des Verdienstkreuzes am Bande sowie diverser kommunaler Verdienstorden. Und vor genau zehn Jahren, zu seinem 80. Geburtstag, wurde ihm schließlich die Sendener Ehrenbürgerwürde verliehen.

Viel Lob für den Sendener Ehrenbürger

Kein Wunder also, dass Rogg an seinem Jubeltag viel Lob bekam. Er habe „Region und Stadt aktiv mitgestaltet“, hob etwa die stellvertretende Landrätin Sabine Kretschmer hervor. „An Erwin Rogg kommt in Senden keiner vorbei“, erklärte Rathauschef Raphael Bögge, während Stadtrat Hans-Manfred Allgaier den Jubilar in Vertretung für die ehemaligen Fraktionskollegen der CFW/FWG als „geselligen, lustigen und sehr sympathischen Menschen“ mit ganz besonderer Lebensleistung vorstellte.

Im Mai 2014 hatte sich Erwin Rogg vom politischen Parkett verabschiedet, blieb aber bei gesellschaftlichen Anlässen in der Illerstadt präsent. Für die Zukunft hoffe er darauf, „dass es in meinem Sinne weitergeht: Helfen wir zusammen“, sagte Rogg während der Feier. Und ergänzte: „Ab und zu kann man einander auch mal richten – das schadet nicht.“

Der Jubilar war hoch erfreut über seine Gäste in Feierstimmung sowie die musikalischen Ständchen der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkircherg, des Schalmeienexpress Illertal und eines Solisten des TV Senden-Ay. Und sogar Böllerschützen ließen es zu Roggs Ehren lautstark krachen.