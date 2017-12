2017-12-10 07:00:00.0

Senden Großes Programm beim Sendener Weihnachtsmarkt

Am Donnerstag, 14. Dezember, öffnen die Hütten auf dem Sendener Marktplatz. Auf die Besucher warten diesmal einige Neuerungen. Von Angela Häusler

Die kleinen Holzhütten stehen bereits und auch der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ist Lichterketten und rot glitzernden Kugeln geschmückt. Am Donnerstag, 14. Dezember, wird der Sendener Weihnachtsmarkt eröffnet.

Hämmern, bohren, Leitungen anschließen – auf dem Marktplatz geht es in diesen Tagen hoch her. „Wir sind voll dabei. Am Wochenende wird wohl durchgearbeitet“, sagt Josef Fritzenschaft, Kooperationspartner der Stadt, über die Aufbauarbeiten, die sowohl seine Teammitglieder als auch Mitarbeiter des Technischen Betriebshofs schultern. Noch gibt es für den Trupp viel zu tun, damit die Stände am Donnerstag fertig ausgestattet und geschmückt sind.

Das Marktgeschehen beginnt bereits am Vormittag: Von 11 Uhr an sind die Stände geöffnet. Aber erst um 18 Uhr wird Bürgermeister Raphael Bögge den Betrieb im Budendörfchen offiziell eröffnen. Zahlreiche Sendener Vereine und professionelle Händler bestücken den Markt gemeinsam. In diesem Jahr wartet ein erweitertes Rahmenprogramm für Familien mit Musik und Unterhaltung auf die Besucher.

Wie im Vorjahr sind die Häuschen wieder dem Bürgerhaus zugewandt, das damit in den Markt eingebunden wird. So können etwa Musikgruppen unter der Überdachung auftreten. Mittlerweile hat die Stadt eigene Hütten angeschafft, welche die Vereine nutzen können. Neu gekauft und erstmals im Einsatz ist außerdem eine mobile Tonanlage, die die Beschallung des Platzes verbessern soll. Die musikalische Gestaltung übernehmen wieder mehrere Gruppen und Ensembles – unter anderem sind an allen vier Tagen Musikanten der Musikschule sowie von Vereinen aus Senden und Umgebung dabei.

Eine weitere Neuerung wartet am Wochenende: Am Samstag und Sonntag können sich Besucher von 16 Uhr bis 21 Uhr im Eisstockschießen versuchen. Am Sonntag wird zudem zwischen 14 und 17 Uhr gebastelt: In der Weihnachtswerkstatt entstehen lustige Weihnachtsmäuse und im Clubraum des Bürgerhauses dürfen sich Kinder schminken lassen. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr lockt dann Märchenerzählerin Tine Mehls mit weihnachtlichen Geschichten aus dem hohen Norden. Auch für Eisenbahn-Fans ist diesmal etwas geboten: In einer eigenen Schauhütte gibt es eine Modelleisenbahn-Landschaft zu sehen.

Bereits zum zweiten Mal können sich die Sendener am Gewinnspiel zum Krippenweg beteiligen und mit dem Besuch der an 20 Standorten in der Stadt ausgestellten Krippen ein Lösungswort bilden. Als Preise winken unter anderem Warengutscheine. Die Krippen sind bereits aufgebaut und noch bis 2. Februar zu sehen.

Info Der Weihnachtsmarkt ist von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Dezember, jeweils zwischen 11 und 21 Uhr geöffnet. Die Stände der Vereine öffnen am 14. und 15. spätestens ab 17 Uhr.