2017-07-25 18:46:00.0

Ehrenamt Länger an der Spritze

Der Landtag hat die Altersgrenze für den Dienst in der Feuerwehr auf 65 Jahre angehoben. Eine gute Sache, findet der Kreisbrandrat, aber das reicht ihm noch nicht Von Wilhelm Schmid

Feuerwehrleute dürfen jetzt zwei Jahre länger Dienst tun, der Landtag hat die Altersgrenze angehoben. „Eine gute Entscheidung, die sich der heutigen Lebenswirklichkeit anpasst“, so kommentiert Kreisbrandrat Bernhard Schmidt die Änderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes, die seit dem 1. Juli gilt. Demnach können ehrenamtliche Feuerwehrleute nun bis zum 65. Lebensjahr aktiv sein. Bisher war bereits mit 63 Jahren Schluss. Damit soll die Einsatzfähigkeit der Truppe vor Ort auch in Zukunft sichergestellt sein. „Es gibt sicherlich Feuerwehrleute, die mit 65 Jahren noch topfit sind; auch im Berufsleben sind ja viele Leute noch über ihr 65. Lebensjahr hinaus handwerklich tätig und so ist diese Gesetzesänderung nur die logische Folge der allgemeinen Lebenssituation unserer Zeit“, erklärt der Kreisbrandrat. Und er führt weiter aus: „Es muss ja gar nicht sein, dass ein 65-Jähriger im Chemie-Vollschutzanzug in den Einsatz geht; auch als Führungskräfte oder in bestimmten Funktionen wie beispielsweise als Maschinisten oder in der Atemschutzüberwachung braucht man erfahrene Leute“.

Von den rund dreitausend Feuerwehrleuten im Landkreis befinden sich allerdings derzeit nur knapp neunzig in der Altersgruppe „Ü60“, und nicht nur deshalb ist die Gesetzesänderung für den obersten Feuerwehrmann im Kreis nicht das Wichtigste: „Diese Neuerung löst die Personalprobleme sicherlich nicht, viel mehr verspreche ich mir von der gleichzeitig eingeführten gesetzlichen Grundlage für die Kinderfeuerwehr“ betont Schmidt. Demnach können die kommunalen Wehren nun Gruppen bilden, in die schon Buben und Mädchen unterhalb der bisherigen Altersgrenze von zwölf Jahren Aufnahme finden. Dort werden sie spielerisch an die Aufgaben herangeführt.

Aber trotz dieser Ausweitung der Altersgrenzen nach unten und oben sieht Kreisbrandrat Schmidt die Politik weiterhin in besonderer Verantwortung: „Es müssen noch andere Dinge in Aussicht gestellt werden: Die Politik muss weit mehr als bisher anerkennen, dass Feuerwehrdienst eine öffentliche Pflichtaufgabe darstellt, die einen deutlich höheren Stellenwert hat als jedes noch so hoch geschätzte Ehrenamt in Vereinen aller Art.“

Ein Beispiel dafür wäre seiner Ansicht nach, dass Wehr-Dienstzeiten bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden. Für den Kreisbrandrat stellt sich die Grundsatzfrage: „Was ist unserer Gesellschaft die Erfüllung der Pflichtaufgabe wert?“ Das Personal könne schließlich nicht reduziert werden, denn das ginge zu Lasten der Hilfsfrist. Diese wiederum bedeutet: Jeder Bürger hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ihm innerhalb von zehn Minuten nach Absetzen eines 112-Notrufes durch die Feuerwehr geholfen wird. „Wenn das durch Ehrenamtliche nicht mehr geleistet werden kann, dann muss es durch hauptamtliche Einsatzkräfte übernommen werden, und das ist nicht zu bezahlen“, mahnt Schmidt.

So sei die Ausweitung der gesetzlichen Altersgrenze allenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, aber keineswegs die Lösung der Frage, ob auch in Zukunft noch genügend Ehrenamtliche bereit stehen, um in Not geratenen Mitmenschen so schnell und qualifiziert wie möglich zu helfen.