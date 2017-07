2017-07-24 07:00:00.0

Holzheim Überraschender Führungswechsel

Die Raiffeisenbank Holzheim trennt sich von Vorstandsmitglied Rudolf Veitz. Probleme gab es in den vergangenen Jahren offenbar nicht nur mit den Erträgen. Von Willi Baur

Überraschender Führungswechsel bei der Raiffeisenbank Holzheim: Der Aufsichtsrat des Geldinstituts hat dieser Tage das langjährige Vorstandsmitglied Rudolf Veitz „von seinen Pflichten als Vorstand entbunden“, so die Formulierung in einem Rundschreiben an Mitglieder und Kunden der Bank. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Herbert Schnabel. Ein Ende der bislang kategorisch vertretenen Selbstständigkeit der traditionsreichen Genossenschaft ist nicht mehr ausgeschlossen.

„Einstimmig und wohlbedacht“ habe sich der Aufsichtsrat zu diesem Schritt entschlossen, teilt dessen Vorsitzender Helmut Stadler in diesem Zusammenhang mit. Begründet wird die Entscheidung in dem Ende vergangener Woche versandten Schreiben mit „Entwicklungen, die sich sowohl im Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Vorjahre als auch in den Erfahrungen des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Vorstand der letzten Jahre widerspiegeln“.

„Wir mussten handeln“, erklärte Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Schlussbemerkungen in den Prüfberichten seien seit Jahren zunehmend negativer ausgefallen, etwas verklausuliert zwar, „aber zuletzt mit deutlichen Worten“. Insbesondere die Ertragslage bewege sich seit geraumer Zeit unter dem Durchschnitt des Genossenschaftsbereichs. Daran haben Stadler zufolge auch die erst im Vorjahr nach zähem internen Ringen eingeführten Kontoführungsgebühren nichts geändert.

Vielmehr liegt die Ursache offenbar im Kerngeschäft der Bank: „Unsere Einlagen sind weitaus höher als die ausgegebenen Kredite“, sagt der Vorsitzende des vierköpfigen Aufsichtsrats. „Dabei ist unsere Bank finanziell völlig gesund“, betont Stadler, die Eigenkapitalausstattung sei schon immer bestens gewesen. „Jegliche Stresssimulationen bestehen wir locker.“

Auch deswegen sei das Geldinstitut schon wiederholt begehrtes Ziel einer Übernahme durch deutlich größere Nachbarbanken gewesen. „Gleichwohl haben wir bisher aus guten Gründen intern stets an der Selbstständigkeit festgehalten“, so der Aufsichtsratschef, der angesichts der jüngsten Entwicklungen freilich einen Kurswechsel nicht mehr ausschließen will.

Einer Prognose der Prüfberichte zufolge sei nach den Worten von Helmut Stadler zu erwarten, dass bei einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung die Erträge in den nächsten drei Jahren „auf eine schwarze Null sinken“ würden. Und das reiche nicht, sei für den Bestand der Genossenschaft fatal.

Noch mag sich der aktuell viel beschäftigte Krisenmanager freilich in Sachen Fusion auf keine Prognose festlegen. Vielmehr soll der künftige Vorstandvorsitzende zunächst die Situation analysieren und mögliche Lösungswege ausloten. Der neue Mann, wie sein offiziell noch bis zum 31. Juli amtierender Vorgänger 58 Jahre alt, wird schon am nächsten Tag seine Aufgabe übernehmen. Vorstandserfahrung im Genossenschaftsbereich bringt Herbert Schnabel jedenfalls mit. „Vielleicht ist die Ertragslage ja gar nicht so dramatisch wie sie der Genossenschaftsverband einschätzt“, meint Stadler, das sei indes „nicht sehr wahrscheinlich“.

Wobei sich Hoffnungen und Erwartungen zwischen allen Zeilen und Worten auch auf einen Faktor stützen, der wohl die Betriebsergebnisse spürbar beeinflusst hat: Die zwischenmenschlichen Beziehungen im zweiköpfigen Vorstand, das „Klima“ eben.

Es ist kein Geheimnis, auch über die Geschäftsräume der Bank hinaus: Damit stand es schon zwischen Veitz und seinem im Herbst des Vorjahres in den Ruhestand gewechselten Vorstandskollegen Erwin Stötter nicht zum Besten. Mit dessen seit Jahresbeginn tätigem Nachfolger Reinhard Schemel gab es nach Lage der Dinge ebenfalls keinen Konsens, aus welchen Gründen auch immer.

Rudolf Veitz selbst äußerte sich zu seiner Abberufung gegenüber unserer Zeitung sehr zurückhaltend: „Ich habe fachlich nichts Unrechtes getan“, sagte der seit 1999 amtierende Vorstand, „weitere Aussagen wären im Interesse der Bank und ihrer Mitarbeiter nicht zielführend“.

Sein Nachfolger Schnabel soll nun, wie Helmut Stadler weiter mitteilte, „die Fusion mit einer Nachbarbank als perspektivisch ernsthafte und zeitlich naheliegende Option“ ausloten. Und dies bis zur Generalversammlung, die Ende September stattfinden soll.