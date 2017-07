2017-07-18 10:50:00.0

Kurioser Fund Ärzte entdecken im Auge einer Frau 27 Kontaktlinsen

Es ist den Ärzten ein Rätsel, warum sie keine Schmerzen empfunden hat: Im Auge einer 67-Jährigen haben sie eine bläuliche Masse gefunden. Die Frau hatte 27 Kontaktlinsen im Auge.

Es ist ein kurioser Fall, einer der Fragen offenlässt: Im Auge einer Patientin haben britische Ärzte 27 Kontaktlinsen gefunden. Die Frau sei von der Entdeckung ebenso überrascht gewesen wie die Ärzte des Solihull Hospital, sagte Assistenzärztin Rupal Morjaria kürzlich der Optikerzeitschrift Optometry Today. Vermisst hatte die Frau die Linsen demnach nicht. Auch über starke Schmerzen klagte sie nicht.

27 Kontaktlinsen in Auge: Ärzte sind verblüfft

Die Mediziner stellten den Fall in der Fachzeitschrift British Medical Journal vor. Die 67-Jährige sei zur Operation eines grauen Stars, einer Augenerkrankung, in die Klinik bei Birmingham gekommen. Während der Behandlung entdeckten die Mediziner zunächst eine „bläuliche Masse“ aus 17 Kontaktlinsen in ihrer Augenhöhle. Zehn weitere einzelne Linsen seien bei einer späteren Untersuchung aufgetaucht.

„So etwas hat noch niemand von uns gesehen. Wir haben uns wirklich gewundert, dass die Patientin nichts gemerkt hat“, sagte Morjaria. Ihre Patientin benutzte seit 35 Jahren Monatslinsen. Beschwerden habe sie auf ihr Alter und trockene Augen zurückgeführt. Der Vorfall ereignete sich im November. (dpa)

