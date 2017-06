2017-06-05 20:35:00.0

Bauer sucht Frau 2017 Bauer sucht Frau: Alle Kandidaten in der Übersicht

"Bauer sucht Frau" heißt es im Herbst wieder auf RTL. Nun wurden die 16 Kandidaten der kommenden Staffel vorgestellt.

"Bauer sucht Frau" geht in eine neue Runde. Auch 2017 suchen wieder Bauern aus ganz Deutschland nach der großen Liebe. 16 einsame Kandidaten lernen im Lauf der Kuppelsendung Frauen kennen, die versuchen ihr Herz zu erobern.

Die neue Staffel "Bauer sucht Frau" geht zwar erst im Herbst 2017 los. Die Kandidaten wurden aber jetzt schon vorgestellt. Jetzt heißt es für die Frauen: Ran an Stift und Papier. Wenn ihnen ein Kandidat gefällt, können sie ihm im Anschluss an die Pilotfolge einen persönlichen Brief schreiben. Die Landwirte wählen daraufhin aus, welche Damen sie beim sogenannten Scheunenfest persönlich kennenlernen wollen. Anschließend entscheiden die Bauern, wen sie auf ihren Hof einladen. Dort dürfen die Auserwählten dann frische Landluft schnuppern.

"Bauer sucht Frau 2017": Kandidaten kurz vorgestellt

Der 43-jährige Uwe aus dem Westerwald (Rheinland-Pfalz) betreibt auf 35 Hektar einen Milchviehbetrieb mit 32 Rindern und einem Hund.

Lothar ist 49 Jahre alt und stammt aus der Eifel (Rheinland-Pfalz). Dort betreibt er auf 95 Hektar Viehzucht und Getreideabbau.

Hobbybauer Reinhold lebt in der Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt). Der 58-Jährige hat eine Arche-Tierversorgung mit Hühnern, Kaninchen, Lachshühnern, Gänsen, Enten und einem Hund.

Der bodenständige Michael kommt aus dem Odervorland (Brandenburg). Der 33-Jährige wird "Micha" genannt und betreibt einen Mischbetrieb mit Grünland und zahlreichen Tieren.

Der tierliebe "Ziegenmichel" Michael stammt aus Rheinhessen (Rheinland-Pfalz). Dort hält der 52-Jährige 23 Ziegen, 100 Hühner, 20 Hähne, vier Gänse und einen Hund.

Der sympathische Milchviehhalter Klaus Jürgen ist 44 Jahre alt und lebt am Bodensee. Neben seinem Milchviehbetrieb hat er auch eine Schnapsbrennerei und betreibt Obstanbau.

Der herzliche Hesse Klaus aus dem Rheingau hat einen Milchviebetrieb mit 50 Hektar Grün- und Ackerland. Dort hält der 56-Jährige Bullen, Rinder, Kälber, Kühe, Hühner und Katzen.

Der heitere Odenwälder Kai aus Hessen betreibt eine Mutterkuhhaltung und eine Schweinemast. Der 27-Jährige hält Kühe, Kälber, Bullen, Katzen, Gänse, Schweine, Ziegen und Kaninchen.

Der liebevolle Günter lebt im Thüringer Wald. Dort kümmert sich der 66-jährige Hobbybauer um 6 Hektar Grün- und Ackerland, 3 Hektar Forst und zehn Hühner.

Der fleißige Pferdekutscher Herbert lebt in Ostfriesland (Niedersachsen). Dort betreibt der 47-Jährige einen Pferdekutschbetrieb, einen Gasthof und einen Streichelzoo.

Jungbauer Daniel stammt aus Oberbayern. Der 27-Jährige bewirtschaftet dort 15 Hektar Grün- und Ackerland. Er hat Ponys, Schafe, Ziegen, eine Muttersau, Ferkel und einen Hund.

Der charmante Schweizer André ist 59 Jahre alt und stammt aus dem Kanton Fribourg. Dort hat er eine Ziegenzucht und eine Käserei sowie Grünland und Wald, 80 Hühner und einen Hund.

Traktorfan Bernhard, genannt "Benny", stammt aus dem Südschwarzwald (Baden-Württemberg). Auf 19 Hektar Grün- und Ackerland sowie Forst hält der 42-Jährige dort Hühner und Katzen.

Der bayerische Bio-Bauer Anton ist 33 Jahre alt und stammt aus dem Allgäu. Dort hat er einen Bio-Milchviehbetrieb, wo er zusammen mit seinen Eltern lebt.

Der gläubige Andreas stammt aus dem Spreewald in Brandenburg. Dort betreibt der 46-Jährige im Nebenerwerb eine Imkerei.

Der 30-jährige Gerald betreibt mit seinem Vater in Namibia eine Rinderzucht mit 1300 Rindern und bewirtschaftet 15.000 Hektar Weide- und Ackerland. AZ

Hier die Fotos zu allen 16 Kandidaten: