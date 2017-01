2017-01-03 13:02:24.0

Serien-Highlights Diese Serien sollten Sie 2017 nicht verpassen

Neben weiteren Staffeln bestehender Serien wird es 2017 auch brandneue Formate geben. Unter anderem diese zehn Newcomer erwarten uns in diesem Jahr. Von Laura Jocham

In neue Runden gehen heuer Serien wie "Game of Thrones", "Sherlock", "Suits" oder "House of Cards". Neben weiteren Staffeln bestehender Serien wird es aber auch brandneue Serien-Formate geben. Auf diese Serien freuen wir uns 2017:

1. "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse"

Schon am Freitag, 13. Dezember, startet "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" bei Netflix. Die Serie erzählt vom Schicksal von drei Weisen, deren Vormund Graf Olaf vor nichts zurückschreckt, um sich das Familienvermögen der Kinder unter den Nagel zu reißen. Den Grafen spielt Neil Patrick Harris - der Barney-Darsteller aus "How I Met Your Mother".

2. "The Good Fight"

Fans von "The Good Wife" dürfen sich freuen: Die neue Serie setzt ein Jahr nach dem Finale ein und begibt sich wieder in die politischen und rechtlichen Grauzonen einer Anwaltskanzlei. Im Mittelpunkt steht die durchtriebene Anwältin Diane Lockhardt, die ihre eigene Kanzlei verlassen muss. Aufgeben kommt für sie aber nicht infrage. Start der CBS-Serie ist im Februar.

3. "Big Little Lies"

Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Shailene Woodley stehen zusammen als perfekte Mütter vor der Kamera für die HBO-Serie. Die Perfektion ist aber nur Fassade. Nach und nach werden die dunklen Geheimnisse der Vorstadt-Familien offenbart. Start ist im Februar.

4. "You Are Wanted"

Sein Seriendebüt gibt Matthias Schweighöfer in "You Are Wanted". Er spielt einen Projektmanager, dessen Leben durch einen Hackerangriff aus den Fugen gerät. Schweighöfer ist auch Produzent der Serie und führte Regie. "You Are Wanted" ist die erste deutsche Serie, die auf dem Amazon-Streamingportal zu sehen sein wird. Start ist im März.

5. "Taboo"

Eine Reise in eine düstere Vergangenheit verspricht die neue BBC-Serie "Taboo". Darin kehrt der Abenteurer James Delaney ins London des 18. Jahrhunderts zurück, um seinen Vater zu rächen.

6. "Santa Clarita Diet"

Mit einer von vielen Eigenproduktionen drängt der US-Streaminganbieter Netflix weiter auf den deutschsprachigen Markt. Ab Februar können Abonnenten dort die neue Serie "Santa Clarita Diet" abrufen. In der Hauptrolle ist Drew Barrymore als schräge Immobilienmaklerin zu sehen, deren Leben eine drastische Wandlung erfährt.

7. "Marvel's Iron Fist"

In der neuen Serie wird der Marvel-Held Iron Fist alias Daniel Rand eingeführt. Jahrelang galt er als vermisst und kehrt in der Serie nach New York City zurück. Dort muss er mit seinen Kung-Fu-Künsten gegen das organisierte Verbrechen bestehen. Start der Netflix-Serie ist im März.

8. "American Crime Story"

"American Crime Story" erzählt von berühmten und realen Kriminalfällen der amerikanischen Geschichte. Die erste Staffel dreht sich um den Gerichtsprozess des US-Sportlers O.J. Simpson, der seine Frau ermordet haben soll. Unter anderem John Travolta tritt in der Serie auf. Sie ist ab Freitag bei Sky zu sehen.

9. "Twin Peaks"

Ein Remake als 18-teilige Miniserie bekommt die Kultserie "Twin Peaks" aus den 1990er Jahren - zum Teil mit den alten Schauspielern. Unter anderem Kyle MacLachlan schlüpft wieder in die Rolle von Special Agent Dale Cooper, der den Mord an Laura Palmer aufzuklären versucht. In Deutschland strahlt Sky "Twin Peaks" aus.

10. "Star Trek: Discovery"

Neues gibt es aus dem Star-Trek-Universum: Mit neuem Raumschiff, neuen Charakteren und einer neuen Mission soll die CBS-Serie aber auch weiterhin den Charakter der Originalgeschichte tragen. Der Start ist für Mai geplant.