Neue Folgen "Grey's Anatomy": Ellen Pompeo bekommt 575.000 Dollar pro Folge

Ellen Pompeo wird zwei weitere Jahre als Meredith Grey in der Arztserie "Grey's Anatomy" zu sehen sein. Für eine Millionen-Gage macht sie weiter.

Schauspielerin Ellen Pompeo macht für eine Millionen-Gage bei der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" weiter. Die 48-Jährige, die in der Arztserie die Hauptfigur Meredith Grey spielt, sagte dem Magazin Hollywood Reporter, dass sie pro Folge 575.000 Dollar, das sind umgerechnet rund 470.000 Euro, bekomme - damit summiert sich ihre Gage für die Staffeln 15 und 16 auf jährlich 20 Millionen Dollar, mit Prämien und Gewinnbeteiligungen sogar auf mehr als das.

"Grey's Anatomy": Neue Folgen mit Ellen Pompeo

Offiziell sind die neuen Staffeln zwar noch nicht bestätigt, der Sender ABC bestätigte aber den Vertragsabschluss mit Ellen Pompeo, ohne jedoch Zahlen zu nennen. "Ich bin 48 Jahre alt jetzt, also bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich es in Ordnung finde zu fordern, was ich verdiene, das kommt nur mit höherem Alter", kommentierte Pompeo ihr Einkommen in dem Beitrag des Hollywood Reporter.

Sie werde wahrscheinlich nicht als "erfolgreich" wahrgenommen im Gegensatz zu einer "24-jährigen Schauspielerin, die in ein paar großen Filmen gespielt hat", die aber vermutlich "mies bezahlt" werde, "ganz sicher aber schlechter als ihr männlicher Partner und ohne Gewinnbeteiligung", führte Pompeo mit Blick auf die Diskussionen um gleiche Bezahlungen für Frauen und Männer aus.

Mehr als 300 Folgen "Grey's Anatomy"

Die Serie "Grey's Anatomy" wurde erstmals 2005 ausgestrahlt. Auch nach mehr als 300 Folgen erreicht sie ein großes Publikum. "Die Show geht weiter, so lange Ellen es will", sagte Drehbuchautorin und TV-Produzentin Shonda Rhimes. (afp/AZ)

