2017-10-14 07:50:00.0

Robbenjagd Kanadisches Restaurant serviert Robbenfleisch - und erntet Entrüstung

Ein kleines Restaurant in Toronto hat einen Proteststurm ausgelöst. Denn es bietet ein Tatar aus dem Fleisch der Säugetiere an. Der Streit darum nimmt immer größere Ausmaße an. Von Gerd Braune

Robben dürfen in Kanada gejagt werden – es gibt aber eine staatlich zugelassene Quote und strenge Auflagen. Foto: Dylan Riebling, dpa