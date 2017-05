2017-05-22 13:55:11.0

Vox "Sing meinen Song": Zum Auftakt dreht sich alles um Mark Forster

Beim Auftakt zur vierten Staffel von "Sing meinen Song" steht diesmal Mark Forster im Mittelpunkt. Seine Hits werden morgen von Stars wie Silbermond oder Gentleman gecovert.

Gleich in der ersten Folge zur 4. Staffel von "Sing meinen Song" kommt es zum großen Auftritt des deutschen Shooting-Stars Mark Forster. Seine größten Hits werden dabei in der Show völlig neu interpretiert. "Das ist für mich eine totale Wundertüte", sagt der Berliner Sänger. "Ich bin gespannt, wer sich welchen Song ausgesucht hat und vor allem in welchen Versionen."

Sing meinen Song 2017: Diese Stars sind zum Auftakt dabei

Die neuen Gastgeber Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The Boss Hoss" haben sich diesmal ganz besondere Gäste eingeladen: "Silbermond"-Sängerin Stefanie Kloß, Gentleman, Moses Pelham, Lena und Michael Patrick Kelly werden versuchen, mit ihren Cover-Versionen den "Song des Abends zu landen".

Den Auftakt zur neuen Staffel darf Stefanie Kloß von "Silbermond" machen. Sie hat sich Mark Forsters Hit "Au revoir" ausgesucht und ihn in die 1920er-Jahre zurückversetzt. "Wir wollten uns etwas trauen", sagt die 32-Jährige. "Deshalb haben meine Jungs und ich uns den Song in eine Straße irgendwo in Frankreich gedacht." Statt einer Rocknummer gibt es von ihr also ein Lied im Retro-Stil. Die Sängerin hofft, dass die Zuschauer merken, wieviel Herzblut sie in das Projekt investiert hat.

Das gleiche wünscht sich Michael Patrick Kelly, der sich für Forsters sehr persönliche Nummer "Flüsterton" entschieden hat. "Ich finde, das ist Marks mutigster Text", sagt der irische Künstler und gibt zu: "Ich war nervös und angespannt, sang zum ersten Mal etwas auf Deutsch." Das Feedback der anderen Künstler habe ihn sehr berührt.

Mark Forster stößt gemeinsam mit seinen Kollegen an

Wenn sich die Wege von Freunden trennen, sollte man die Erinnerung an gemeinsame, vergangene Zeiten feiern - das ist der Tenor in Mark Forsters "Ich trink auf dich". An diesem Abend wird "Gentleman" seine Interpretation davon singen und das hat seinen Grund: "Das ist ein Song, der mich auch daran erinnert hat, Freundschaften zu pflegen." Die Performance kommt so gut an, dass alle Künstler gemeinsam mit Mark Forster noch während des Aufritts ihre Gläser erheben und sich zu prosten.

Nur in einem einzigen Song wird Mark Forster konkret, wenn es um seine Gefühle geht. In seinem Lied "Nathalie" widmet er sich seiner jüngeren Schwester und der Beziehung zu ihr. Deshalb ist er auch in besonderer Weise ergriffen, als Lena Mayer-Landrut diese Widmung mit Bravour vorträgt.

Die Lacher auf seiner Seite hat Alec Völkel von "The Boss Hoss". Er trägt bei seinem Aufritt eine stilechte Mark Forster Verkleidung - mit schwarz-grüner Kappe und Brille. Und mit "Flash mich nochmal" rockt er dann auch die Bühne, wie es sein Vorbild nicht hätte besser machen können.

Moses Pelham, einer der Vorreiter der modernen deutschen Popmusik versucht sich zum Abschluss an "Oh Love". Er hat sich etwas besonderes ausgedacht und noch eine Strophe dazugedichtet.

Mark Forster stellt neue Single vor und plaudert aus dem Nähkästchen

Und Mark Forster? Der präsentiert in der Sendung seine neue Single "Sowieso", die er schon vor zwei Jahren geschrieben hat. "Das ist ein Song über mich und meine gute Laune - er passt immer noch zu mir", sagt Mark Forster. Es gibt während der Show dann noch ein Porträt von ihm zu sehen. Forster sitzt dort auf einem Sofa in Südafrika und plaudert über sein Leben. Davon dass er eigentlich Mark Cwiertinia heißt und dass er mal BWL studiert, vor seiner Musikerkarriere. AZ

