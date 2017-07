2017-07-08 17:54:00.0

Welfenhochzeit So feiern Prinz Ernst August und Ekaterina heute in Hannover

Prinz Ernst August und Ekaterina haben geheiratet - nun auch kirchlich. Nach der Trauung unternahmen der Welfenprinz und seine Frau einen Ausflug mit der Kutsche.

Der 33-jährige Welfenprinz Ernst August von Hannover hat die 30-jährige, russische Designerin Ekaterina Malysheva am Samstag kirchlich geheiratet. Das Ehepaar zeigte sich nach dem Gottesdienst vor der Marktkirche in Hannover den Schaulustigen. Rund 1000 Menschen jubelten dem Paar zu.

Die Braut trug ein weißes Kleid aus feiner Spitze mit einer breiten Schleppe und einen mit Perlen bestickten langen Schleier. Entworfen hat es die libanesische Designerin Sandra Mansour, eine langjährige Freundin von Ekaterina von Hannover. Als die Braut gegen 12 Uhr vor der Kirche zu sehen war, erhaschten Zuschauer bereits einen Blick auf den Traum in Weiß.

Welfenhochzeit: So lief die standesamtliche Trauung ab

Vor zwei Tagen hatte das Welfen-Paar bereits standesamtlich geheiratet. Die Zeremonie im Neuen Rathaus in Hannover lief privat ab - dies hatten sich Braut und Bräutigam nach Angaben der Stadt so gewünscht.

Oberbürgermeister Stefan Schostok führte die Trauung außerhalb der Öffentlichkeit durch. Schaulustige - etwa fünfzig waren ins Rathaus gekommen oder warteten draußen - bekamen so gut wie nichts von der Trauung mit. Der Gang zur Ratsstube, in der die Zeremonie stattfand, war abgesperrt.

In seiner kurzen Ansprache erinnerte Schostok an die Zeile eines Liebesliedes, die lautet: "I’ll be your bridge over deep water if you trust in me" ("Ich werde deine Brücke über tiefes Wasser sein, wenn du mir vertraust"). Das Bild der Brücke sei sehr schön und passend für das Verhältnis von Eheleuten, erläuterte Schostok laut einer Pressemitteilung der Stadt Hannover während der Zeremonie. "Vom gegenseitigen Kennenlernen über das immer wieder aufeinander Zugehen bis zum beiderseitigen Stützen und Stärken." Nach rund vierzig Minuten hieß es dann im Rathaus in Hannover: "The ceremony is over."

Die Trauung verfolgt hatten Gäste aus dem engsten Familienkreis des Paares. Einer der Trauzeugen war der jüngere Bruder des Bräutigams, Christian von Hannover, eine weitere Trauzeugin Dina Amer, die beste Freundin der Braut, wie Ekaterina in früheren Interviews beschrieb.

Im Rathaus gesichtet wurde auch Andrea Casiraghi, der Sohn von Caroline von Monaco, mit seiner Ehefrau. Die Halbschwester des Bräutigams, Alexandra von Hannover, saß später im Brautauto vorne auf dem Beifahrersitz, der Brautstrauß aus hellen Blüten war daneben zu sehen.

Welfenprinz heiratet: Das folgt nach der kirchlichen Trauung

Am Samstag dann Teil zwei: Nach der kirchlichen Trauung stieg das Brautpaar in eine Kutsche. Das historische Gefährt vom Landgestüt Celle zogen zwei weiße und zwei braune Pferde. Es folgte eine rund fünf Kilometer lange Fahrt von der Altstadt zum Stadtteil Herrenhausen.

Die Fahrt endet an der Galerie Herrenhausen, wo das Brautpaar seine Hochzeitsgäste empfängt. Dort spielt das "Hausorchester seiner königlichen Hoheit des Prinzen von Hannover". Abends steigt schließlich eine private Party auf Schloss Marienburg.

Die Welfen gehörten zu den ältesten Adelsgeschlechtern

Ernst August ist der ältere Sohn seines gleichnamigen Vaters. Zuletzt hatte ein Streit zwischen den beiden für Schlagzeilen gesorgt. Der 63 Jahre alte Ernst August von Hannover habe von seinem Sohn die Rückgabe einer Schenkung gefordert, hatte ein Sprecher der Anwaltskanzleien des Vaters nach einem entsprechenden Bericht des Handelsblatts mitgeteilt.

Die Welfen zählen zu den ältesten Adelsgeschlechtern Europas. Von 1714 bis 1837 saßen die Herrscher von Hannover auch auf dem Thron von Großbritannien und Irland. dpa/AZ