2016-12-24 08:03:00.0

Weihnachten im TV Wann läuft heute "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV?

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kommt heute im Fernsehen. Natürlich - ohne den Klassiker wäre Weihnachten für viele Fans kaum vorstellbar.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein echter Klassiker. Jedes Jahr an Weihnachten zeigen verschiedene Sender das Märchen an gleich mehreren Sendeterminen.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" lebt von seinen Hauptdarstellern, Libuše Šafránková (Aschenbrödel) und Pavel Trávnícek (Prinz). Die Handlung ist angelehnt an das bekannte Märchen vom Aschenputtel: Aschenbrödel lebt bei ihrer herrischen Stiefmutter und deren leiblicher Tochter Dora. Beide erniedrigen Aschenbrödel immer. Eines Tages kommen König und Königin zu Besuch auf den Hof.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2016 an Weihnachten im TV

Während dieses Besuches begegnet Aschenbrödel dem Prinzen - und schafft es mithilfe von drei verzauberten Haselnüssen, ihn zu erobern.

Seit rund 40 Jahren ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - im Original Trí orisky pro popelku - zu Weihnachten fester Bestandteil des Fernsehprogramms zur Weihnachtszeit. So auch 2016. Den Anfang machte in diesem Jahr wieder einmal der Sender KIKA - bereits am 27. November 2016 wurde der Streifen gezeigt.

TV-Termine: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Sendetermine Weihnachten 2016

Etliche Regionalsender wie der Bayerische Rundfunk, aber auch Das Erste selbst zeigen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der genaue Überblick:

Samstag, 24.12.: ARD - 12.10 Uhr

Samstag, 24.12.: WDR - 16.05 Uhr

Samstag,24.12.: rbb - 20.15 Uhr

Sonntag, 25.12.: SWR - 08.05 Uhr

Sonntag, 25.12.: BR - 08.35 Uhr

Sonntag, 25.12.: NDR - 08.45 Uhr

Sonntag, 25.12.: ARD - 10.15 Uhr

Montag, 26.12.: rbb - 09.00 Uhr

Montag, 26.12.: MDR - 16.05 Uhr

Quelle: fernsehserien.de

In Deutschland wurde der Märchenfilm übrigens im Dezember 1974 zum ersten Mal ausgestrahlt. Wie oft er seitdem im Weihnachts-TV-Programm zu sehen war, kann wohl niemand sagen. (AZ)