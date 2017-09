2017-09-20 16:06:39.0

VOX-SHOW Wird Mark Forster neuer Gastgeber bei "Sing meinen Song"?

Bei der Vox-Show "Sing meinen Song" wird ein neuer Gastgeber gesucht. Gerüchten zufolge soll die Suche vorbei sein: Mark Forster soll es machen. Was sonst noch kommen soll.

Wer beerbt die Band The BossHoss bei der Vox-Musikshow "Sing meinen Song"? Diese Frage dürfte zurzeit die Fans der Sendung umtreiben. Im August hatte das Cowboy-Duo ihr Aus bei dem Tauschkonzert verkündet - nach nur einer Staffel. Sie wollten sich wieder nur auf ihre Musik konzentrieren, begründeten Alec Völkel und Sascha Vollmer ihr Ausscheiden damals. Beim Weihnachtskonzert der Show werden die beiden Musiker aber nochmal am Start sein.

Wer sie beerben wird, war trotzdem noch unklar. Nun hat aber die Bild angeblich einen Tipp bekommen: Es soll der Kaiserlauterner Musiker Mark Forster werden. Das schreibt Bild zumindest auf ihrer Internetseite und beruft sich auf "Produktionskreise". Aus der Luft gegriffen scheint das ohnehin nicht zu sein, denn der 33-jährige Forster war in der vergangenen Staffel als Gast im Tauschkonzert zu sehen.

ANZEIGE

Wechselnde Gastgeber bei "Sing meinen Song" 2018

Komplett soll er die Show allerdings nicht übernehmen. Angeblich plant die Produktionsfirma, das Format etwas abzuändern. So soll es künftig pro Staffel nicht nur einen einzigen Gastgeber geben. Stattdessen soll es künftig pro Folge einen neuen geben. Forster wäre folglich nur einmal Chef der Show.

Die neue Staffel von "Sing meinen Song" soll laut Bild statt wie üblich im Mai schon im April 2018 starten. So solle verhindert werden, dass die Show mit der Fußball-Weltmeisterschaft kollidiert und sich Einschaltquoten teilen muss.

Im Tauschkonzert "Sind meinen Song" auf Vox treffen sich verschiedene Musiker, um Hits der jeweils anderen neu zu interpretieren und auf ihre Weise vorzutragen. So konnte sich die Show eine treue Fangemeinde aufbauen, die sich die Folgen und Sonderausgaben anschauen. Außerdem sind durch die Show schon sieben Musikalben entstanden, die mit hohen Platzierungen in den Albumcharts und teils über 400.000 verkauften Platten auftrumpfen konnten. AZ

Was in der vergangenen Staffel passiert ist können Sie in unserem Newsblog nachlesen