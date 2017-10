2017-10-22 06:11:00.0

Migration Bamf prüft Herkunft von Asylbewerbern mit einer Sprachsoftware

Das Bamf setzt seit Ende September eine Sprachsoftware zur Erkennung arabischer Dialekte ein. So soll die Herkunft von Asylbewerbern ohne Papiere besser überprüft werden können.

Eine Software, die arabische Dialekte erkennt, soll künftig helfen, die Herkunft von Asylbewerbern ohne Papiere zu prüfen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat eine entsprechende Sprachsoftware getestet. Der Leiter der IT-Abteilung des Bamf, Markus Richter, sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die monatelangen Tests seien erfolgreich verlaufen.

Die Sprachsoftware werde seit September bundesweit eingesetzt. Sie erkenne mit hoher Wahrscheinlichkeit, welcher Region eine Sprachprobe zugeordnet werden müsse. Dabei erkenne die Software die vier wichtigsten arabischen Dialekte. Die rund 30 weiteren Dialekte kämen in der täglichen Arbeit der Behörde weniger oft vor.

Bamf entwickelt Sprachsoftware zur Erkennung arabischer Dialekte

Die Software hat das Bamf laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit einem Partner selbst entwickelt. Sie soll allerdings nur erste Hinweise geben, ob ein Flüchtling tatsächlich den Dialekt der Region spricht, aus der er seinen Angaben zufolge stammt. Ein ausgebildeter Linguist kann dann in Verdachtsfällen hinzugezogen werden.

Dieser prüft den Verdacht dann - wie bisher üblich, wenn es Hinweise auf Ungereimtheiten gibt - in einer analogen Sprachanalyse. Das ist laut dem Bericht im vergangenen Jahr rund 1400 Mal vorgekommen.

Wer in Deutschland Asyl beantragen will, muss sich an eine Erstaufnahme-Einrichtung (EA) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BANF) wenden. In Bayern gibt es bisher drei: in Zirndorf, München und Deggendorf. Auch alle anderen Regierungsbezirke sollen eine EA bekommen, darunter ist für Schwaben eine für 500 Bewohner in Augsburg an der Berliner Allee geplant. In der EA bleiben Asylsuchende in der Regel zwei bis drei Monate, um anschließend weiterverteilt zur werden.

Die Verteilung der Asylbewerber wird mithilfe des bundesweiten Verteilungssystems „Easy“ geregelt. Welche Einrichtung für Asylsuchende jeweils bestimmt wird, hängt zum einen von Kapazitäten ab, aber auch davon, aus welchem Land der Asylbewerber kommt. Denn nicht jede Außenstelle des Bundesamts bearbeitet jedes Heimatland.

Er ist die Grundlage für die Aufnahmequoten der Bundesländer und wird für jedes Jahr entsprechend der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder berechnet. 2015 muss Bayern 15,3 Prozent der Asylbewerber aufnehmen. Eine höhere Quote hat nur Nordrhein-Westfalen, hier sind es 21,2 Prozent.

Asylbewerber werden in Bayern von den Bezirksregierungen entweder in staatliche Gemeinschaftsunterkünfte eingewiesen oder in dezentralen Unterkünften untergebracht, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt werden müssen.

Wer Asyl beantragt, wird früher oder später zur Anhörung beim BAMF eingeladen. Dabei sind ein sogenannter „Entscheider“ des Bundesamtes und ein Dolmetscher. Die Entscheidung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. Gegen eine ablehnende Entscheidung ist bei den Verwaltungsgerichten Klage möglich.

Zahl der Geflüchteten insgesamt gesunken

Insgesamt geht die Zahl der Geflüchteten stark zurück. So hat das Bamf in den ersten acht Monaten dieses Jahres 134.935 Erstanträge auf Asyl entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 564.506. Bayern zählte weniger als 10.000 neue Asylsuchende in den ersten fünf Monaten 2017. Im Vorjahr waren es noch fast 15 mal so viele.

Doch wie viele Geflüchtete leben derzeit in Augsburg und der Region? Zum Zeitpunkt einer Anfrage unserer Zeitung Anfang September lebten in der Stadt Augsburg 1881 Personen in 39 Sammelunterkünften. Darunter waren etwa 550, die noch im laufenden Verfahren sind.

Im Landkreis Augsburg waren es 855 Asylbewerber im laufenden Verfahren und insgesamt 1551 Menschen. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind es 635 Personen im laufenden Verfahren und 1057 insgesamt. In den Asyl-Unterkünften in der Region lebten also 4489 Menschen.

In allen befragten Kommunen stammt die überwiegende Mehrheit der Bewerber aus Syrien und Afghanistan. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind es zum Beispiel 423 Menschen aus Afghanistan und 406 Syrer. Mit weitem Abstand folgen Menschen aus Nigeria (179) und Eritrea (143). AFP/AZ