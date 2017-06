2017-06-22 06:58:00.0

Irak IS-Terrormiliz sprengt symbolträchtige Moschee in Mossul

Vor drei Jahren rief IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi in der jahrhundertealten Nuri-Moschee ein "Islamisches Kalifat" aus. Nun zerstörte die Terrormiliz das Gebäude.

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben nach Angaben der irakischen Armee die symbolträchtige und Jahrhunderte alte große Moschee in der umkämpften Großstadt Mossul gesprengt - offensichtlich kurz vor einer drohenden Erstürmung des Gotteshauses.

Das teilte der irakische General Abdul Amir Raschid am Mittwoch mit. Seine Soldaten seien während der Detonation nur 50 Meter weg gewesen. Mit der Sprengung des schiefen Minaretts von Mossul hat die IS-Miliz nach Auffassung der irakischen Regierung ihre Niederlage eingeräumt. "Das ist eine offizielle Niederlageerklärung", erklärte der irakische Regierungschef Haider al-Abadi am Donnerstag.

IS-Anführer zeigte sich in der Moschee erstmals öffentlich

In der Moschee hatte sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi Anfang Juli 2014 bei einer Freitagspredigt erstmals öffentlich gezeigt. Die Moschee hat deshalb eine immense symbolische Bedeutung.

Einige Wochen vor dem Auftritt 2014 hatten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Mossul überrannt. Dann rief der IS ein "Islamisches Kalifat" im Irak und im benachbarte Syrien aus und ernannte Al-Bagdadi zum "Kalifen Ibrahim".

Die vom IS gesprengte Moschee geht auf das 12. Jahrhundert zurück

Irakische Truppen hatten vergangenen Herbst mit der Offensive auf die wichtigste Stadt im Irak unter Kontrolle des IS begonnen. Übrig geblieben ist davon nur noch ein kleines Gebiet im Zentrum der Stadt, darin liegt auch die große Moschee.

Das Gebetshaus geht auf das 12. Jahrhundert zurück und ist auch als Al-Nuri-Moschee bekannt, benannt nach Nur al-Din Sinki, einem Herrscher, der den Bau des Gebäudes in Auftrag gab.

IS: Moschee wurde von US-Bomben getroffen

Berühmt ist die Moschee nicht zuletzt wegen ihres schiefstehenden Minaretts, das vom Einsturz bedroht ist. Es wird auch "Al-Hadba" ("Die Gekrümmte") oder scherzhaft "Der schiefe Turm von Mossul" genannt. Ungeeignetes Baumaterial und Wind sollen für die Schieflage verantwortlich sein. Es war zunächst unklar, wie sehr die Moschee durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Etwa gleichzeitig mit der Armee verkündete der IS über sein Sprachrohr Amak, dass die Moschee von einem US-Luftangriff getroffen worden sei.

Der IS könnte bald aus Mossul vertrieben sein

Zuvor hatten staatliche irakische Medien von einem weiteren Vorrücken der Armee in Mossul berichtet. Einen halben Kilometer seien sie in das verbliebene Viertel der Dschihadisten in der Altstadt eingedrungen. Die vollständige Einnahme der Großstadt sei nicht mehr fern, sagte ein Militärsprecher. Die Soldaten seien mit mindestens zwei Luftangriffen unterstützt worden.

Der IS steht militärisch im Irak und in Syrien mit dem Rücken zur Wand. Zudem behauptete Russland vor wenigen Tagen, Anführer Al-Bagdadi bei einem Luftangriff getötet zu haben. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht. dpa/afp