2017-05-23 09:48:32.0

Kommentar Terror in Manchester: Geht es noch schlimmer?

Kinder und Jugendliche waren das erklärte Ziel des Attentäters. Geht es noch schlimmer? Ein Kommentar von Jürgen Marks.

Auch wenn die Behörden es zunächst nicht bestätigten. Vieles weist darauf hin, dass der Anschlag von Manchester das Werk eines oder mehrerer islamistischer Terroristen war. Der IS rühmte sich mit dem Blutbad. Die Handschrift des Attentats und die Herkunft des Täters sind weitere Indizien für diesen Verdacht.

Fakt ist, dass sich dieser feige Anschlag gezielt Ariana Grande ist ein Idol von Teenagern. Alleine 100 Millionen junger Fans folgen ihr im sozialen Netzwerk Instagram, während die meisten Älteren die Sängerin kaum gekannt haben. Der oder die Täter wussten, dass die Manchester Arena voller Jugendlicher ist. Diese Generation war das erklärte Ziel der Bombe.

Das Attentat wird Auswirkungen auf die Wahlen haben

Im ersten Moment macht ein Diese Generation war das erklärte Ziel der Bombe. sprachlos. Geht es noch schlimmer? Aber wir dürfen nicht sprachlos sein. Wir müssen den Tätern und potenziellen Nachahmern den Spiegel vor die Fratze halten. In der Hoffnung, dass sie doch irgendwo Menschen mit Gefühlen sind.

Fakt ist auch, dass das Attentat von Manchester Auswirkungen auf die britischen Unterhauswahlen am 8. Juni haben wird. Attacken gegen das Sicherheitsempfinden stärken in der Regel konservative Parteien. Selbstverständlich ist aber, dass der Wahlkampf auf der Insel gestern ausgesetzt wurde.

Und auch die Absage des Auftritts von Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Seehofer in einem Bierzelt war richtig. Nach so einem Attentat ist es geboten, Trauer zu zeigen und an der Seite Englands zu stehen. Der politische Wettbewerb ist nachrangig.

