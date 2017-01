2017-01-15 15:36:22.0

Biathlon heute Dahlmeier kann Mäkäräinen nicht stoppen

Es wurde nicht mit dem ersehnten Sieg in Ruhpolding. Laura Dahlmeier vergab schon beim ersten Schießen alle Chancen. Kaisa Mäkäräinen war nicht zu stoppen. Die Ergebnisse im Überblick

Auch Laura Dahlmeier kann nicht nach Belieben auf das Podium laufen. Die deutsche Spitzen-Biathletin verpasste in der Verfolgung von Ruhpolding ihren achten Podest-Platz in dieser Saison und wurde letztlich Achte.

Von Position drei nach dem Sprint ins Rennen gegangen, vergab sie bereits beim ersten Schießen alle Chancen auf den Sieg, als sie sich zwei Fehlschüsse erlaubte. Später ließ sie noch zwei weitere folgen und hatte so mit dem Ausgang des Rennens ganz vorne nichts zu tun. Dort zog diesmal die Finnin Kaisa Mäkäräinen einsam davon. Schon im Sprint hatte sie alle Frauen hinter sich gelassen. In der Verfolgung ließ sie zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen. Sie blieb komplett fehlerfrei am Schießstand und hatte am Ende eine Minute Vorsprung auf die zweitplatzierte Gabriela Koukalova. Die Tschechin verteidigte somit die Führung im Biathlon-Gesamtweltcup. Dritte bei der Verfolgung in Ruhpolding wurde die Französin Marie Dorin-Habert.

Ein starkes Rennen machte auch Franziska Preuß, die von Rang 31 auf Position 14 nach vorne lief. Maren Hammerschmidt wurde 17., direkt gefolgt von Franziska Hildebrand.

Die Ergebnisse der Frauen-Verfolgung (10 km) beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

1. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 30:58,0 Min./1 Schießf.; 2. Gabriela Koukalova (Tschechien) + 1:00,9/2; 3. Marie Dorin Habert (Frankreich) + 1:23,1/3; 4. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) + 1:32,7/4; 5. Hanna Öberg (Schweden) + 1:39,4/1; 6. Eva Puskarcikova (Tschechien) + 1:49,9/1; 7. Dorothea Wierer (Italien) + 1:50,9/2; 8. Anais Chevalier (Frankreich) + 1:51,5/1; 9. Marte Olsbu (Norwegen) + 1:59,8/1; 10. Lisa Vittozzi (Italien) + 2:04,6/0; ... 14. Franziska Preuß (Ruhpolding) + 2:23,7/1; 17. Maren Hammerschmidt (Winterberg) + 2:26,9/2; 18. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) + 2:32,6/4; 26. Vanessa Hinz (München) + 3:15,3/3; 47. Miriam Gössner (Garmisch-Partenkirchen) + 5:15,2/6