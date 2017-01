2017-01-27 18:01:23.0

Ski alpin Giraud Moine kugelt sich bei Sturz in Garmisch beide Knie aus

Bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag zahlreiche Spitzenfahrer schwer gestürzt und können nicht an der Ski-WM teilnehmen.

Valentin Giraud Moine aus Frankreich liegt nach seinem Sturz verletzt am Fangzaun. Foto: Angelika Warmuth, dpa