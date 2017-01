2017-01-16 07:44:16.0

NBA Nowitzki lässt Dallas wieder von den Playoffs träumen

NBA-Star Dirk Nowitzki erzielt beim Sieg der Dallas Mavericks über Minnesota 17 Punkte und erinnert an alte Zeiten. Dennis Schröder kann beim Atlanta-Erfolg nicht überzeugen.

Mit einem gut aufgelegten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der NBA den zweiten Sieg hintereinander eingefahren. Der deutsche Ausnahmespieler erzielte am Sonntag (Ortszeit) beim 98:87 über die Minnesota Timberwolves 17 Punkte, darunter drei erfolgreiche Dreier. «Ein toller Sieg für uns», erklärte Nowitzki, der mit 47 621 Spielminuten in der NBA Reggie Miller (47 619) von Rang neun in der Rangliste der Spieler mit der meisten Einsatzzeit verdrängte.

Vor allem im zweiten Viertel zeigte der Würzburger seine Stärken. Der Routinier brachte seine Mavs beim 11:0-Lauf mit sieben Punkten entscheidend nach vorne. «Ich habe das Gefühl, als hätte ich jetzt einen anständigen Rhythmus», betonte er. Doch auch die Team-Leistung stimmte: Sechs Dallas-Profis punkteten zweistellig. Wesley Matthews war mit 19 Zählern Top-Scorer.

Dirk Werner Nowitzki, geboren am: 19. Juni 1978 in Würzburg.

Größe: 2,14 Meter, Gewicht: 111 Kilogramm.

Verein: Dallas Mavericks (seit 1999),, Position: Power Forward, Rückennummer: 41.

NBA-Debüt: 5. Februar 1999

NBA-Spiele: 1196 in der regulären Saison, 135 in den Playoffs

Punkte: 26 953 in der regulären Saison (9. in der ewigen Scorer-Liste), 3455 in den Playoffs

Auszeichnungen: Wertvollster Spieler der NBA-Finals 2011, Wertvollster Spieler der regulären Saison 2007, 12 Nominierungen für das Allstar-Game (2002 bis 2012, 2014), 4 Berufungen in das Team der besten fünf NBA-Spieler (2005 bis 2007, 2009)

Erfolge: NBA-Champion 2011, WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005, Olympiateilnahme 2008

Jahresgehalt 2013/14: 7,974 Millionen US-Dollar

Länderspiele: 141 für Deutschland (Stand: 12. November 2014) (dpa)

Zwar bleibt der NBA-Champion von 2011 mit 13 Siegen und 27 Niederlagen Vorletzter in der Western Conference, doch der Playoff-Platz acht liegt weiter nur fünf Erfolge entfernt. «Wir haben jetzt einen kleinen Lauf und manchmal kann man das Momentum nutzen», erklärte Nowitzki. «Wir lassen es auf uns zukommen und gucken, was am Ende noch dabei rauskommt.»

NBA: Schröder siegt, Zipser spielt

Dennis Schröder holte mit den Atlanta Hawks den achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Durch das 111:98 gegen die Milwaukee Bucks festigte das Team des deutschen Spielmachers mit 23 Siegen den vierten Platz in der Eastern Conference. Schröder blieb mit sechs Punkten und sechs Assists unter seinen Möglichkeiten. Erfolgreichster Hawks-Schütze war Kent Bazemore mit 24 Zählern.

Geboren: Dennis Schröder wurde am 15. September 1993 in Braunschweig als Sohn einer gambischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren.

Karriere: Im Alter von elf Jahren begann er mit dem Basketball. 2011/2012 gab er sein Bundesliga-Debüt bei den Phantoms Braunschweig. 2012/2013 wurde er als bester deutscher Nachwuchsspieler der BBL ausgezeichnet.

NBA :2013 meldete sich der Aufbauspieler zum Draft in der nordamerikanischen NBA an. Dort wurde er schließlich von den Atlanta Hawks in der ersten Runde an 17. Stelle gezogen. Sein Punktspiel-Debüt gab Schröder am 30. Oktober gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks.

Deutsche in der NBA: Neben Nowitzki und dem eingebürgerten Chris Kaman (Los Angeles Lakers) ist der 1,86 Meter große Niedersachse der dritte Deutsche, der momentan in der NBA spielt.

Rookie Paul Zipser kam beim 108:104 seiner Chicago Bulls bei den Memphis Grizzlies zu seinem zweiten Saison-Einsatz in der Startformation und trug fünf Punkte und zwei Rebounds zum Sieg bei. Der frühere Profi des FC Bayern München stand insgesamt 15 Minuten auf dem Feld. Top-Scorer bei den Bulls war Doug McDermott mit 31 Punkten.

AZ/dpa