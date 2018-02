2018-02-10 07:47:33.0

FC Augsburg Einzelkritik: Packende Zweikämpfe sind nicht genug

Gegen RB Leipzig werden den Augsburger ihre Grenzen aufgezeigt. Vor allem die rechte Seite der FCA hatte den Leipziger zu wenig entgegenzusetzen.

Die FCA-Spieler wehrten sich bei der 0:2-(0:1)Niederlage bei RB Leipzig so gut es ging. Aber die Gastgeber waren am Freitag in allen Belangen besser und zeigten den Augsburgern ihre Grenzen auf. Die Einzelkritik:

Marwin Hitz Der Schweizer war von der ersten Minute an hellwach und verhinderte gegen Werner zuerst das 0:1, indem er zur Ecke klärte. Danach parierte er auch noch den Seitfallzieher, allerdings nicht weit genug zur Seite. Auch in der zweiten Hälfte entschied er die Privatduelle mit den RB-Stürmern für sich. Den Freistoß zum 0:2 hatte Martin Hinteregger abgefälscht. Note 2,5

Raphael Framberger Der junge Außenverteidiger wirkte nach seiner frühen Gelben Karte nach einem Foul gegen Werner verunsichert. Hätte vor dem 0:1 die Kopfball-Vorlage auf Poulsen verhindern können. Machte zudem einige Flüchtigkeitsfehler, musste gegen Werner auch Lehrgeld zahlen. Aber Framberger ließ sich davon nicht unterkriegen und versuchte immer wieder auch eigene Akzente zu setzen. Note 5

Kevin Danso Verlor vor dem 0:1 Torschütze Upamecano aus den Augen. Ansonsten eine gute Partie. War präsent im Zweikampf und wehrte sich nach Kräften. Note 3

Martin Hinteregger Von der ersten Sekunde an von den RB-Fans ausgepfiffen. Doch die Pfiffe motivierten den Österreicher und er bot eine starke Leistung gegen die starke RB-Offensive. Packend seine Duelle mit Poulsen. Rettete des Öfteren in höchster Not. Schade, dass er dem Keita-Freistoß zum 0:2 so unglücklich mit dem Kopf eine andere Richtung gab. Note 2

Philipp Max Der Linksverteidiger kam nicht richtig zur Geltung. Hatte viel Defensivarbeit zu verrichten, aber setzte auch selbst zu wenig Akzente. Auch seine Standards waren diesmal viel zu schlampig. Note 4

Heller wird in der Pause erlöst

Rani Khedira Rückte nach seiner Gelb-Sperre für Moravek wieder in die Startelf. Er hatte mit den wieselflinken RB-Akteuren aber große Probleme, kam kaum richtig in die Zweikämpfe. Der Ex-Leipziger hatte sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sicher anders vorgestellt. Note 4,5

Daniel Baier War der Lenker und Denker im Augsburger Mittelfeld. Entschärfte viele Leipziger Ideen. Im eigenen Spielaufbau ball- und passsicher, behielt er gegen die aggressiven Gastgeber in vielen Situationen die Übersicht. Note 2,5

Marcel Heller Der Routinier bemühte sich auf der rechten Außenbahn, doch das war gegen die Spitzenmannschaft einfach zu wenig. War in einigen Situationen auch gedanklich zu langsam. Trainer Baum erlöste ihn in der Halbzeit und brachte Jonathan Schmid. Note 5

Ja-Cheol Koo Der Südkoreaner brauchte einige Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Steckte in der ersten Hälfte schön auf Gregoritsch durch. Doch es waren insgesamt zu wenige solcher Momente. Musste aber auch viel nach hinten arbeiten. Note 4

Caiuby Nach langer Zeit eine schwächere Partie des Brasilianers. Konnte diesmal seine Stärken nie zur Geltung bringen. Note 5

Schmid bringt keinen neuen Schwung

Michael Gregoritsch Der Österreicher rackerte und ackerte, vergab in der ersten Hälfte die beste Augsburger Möglichkeit. Bemerkenswert, was er bei in der Defensive bei Standards an Kopfbällen wegräumt. Machte in der 76. Minute für Cordova Platz. Note 4

Jonathan Schmid Er kam in der 46. Minute für Heller. Das Spiel auf der rechten Außenbahn wurde deswegen aber nicht besser. Note 5

Sergio Cordova Die Leipziger waren einfach zu überlegen. Da konnte auch Cordova nichts daran ändern.

Jan Moravék Kam in der 86. Minute für Caiuby, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Es werden nur Spieler benotet, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

