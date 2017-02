2017-02-19 14:19:00.0

FC Augsburg Warum FCA-Spieler Georg Teigl als Modefotograf arbeitet

FCA-Kicker Georg Teigl und seine Verlobte Karin Kaswurm plauderten im Interview aus dem Nähkästchen: über ihre Hochzeit, Teigls Eigenschaften als Modefotograf und das Kennenlernen.

Dass Fußballspieler auch als Fotograf etwas auf dem Kasten haben, ist bislang nicht sonderlich bekannt. Georg Teigl vom FC Augsburg scheint jedoch hinter der Linse eine ganz gute Figur abzugeben. Wie er und seine Verlobte Karin Kaswurm nun in einem Interview mit dem Augsburger Sender a.tv verrieten, unterstützt er die Karriere seiner baldigen Frau, die als Modebloggerin arbeitet, indem er als ihr Fotograf aktiv ist.

Teigl sagte in dem Interview: "Wenn ich Zeit und den Kopf frei habe, ziehen wir los. Wir machen jetzt keine künstlerischen Fotos, es geht um Mode." Die Karriere seiner Freundin als Modebloggerin laufe gerade erst an, sodass auch der 25-jährige Abwehrspieler in Zukunft noch mehr damit zu tun haben werde: "Ich werde in Zukunft noch mehr eingebunden werden." Die Bilder sind auf der Homepage von Karin Kaswurm und auf ihrem Instagram-Account zu sehen.

Georg Teigl und Karin Kaswurm lernten sich bei RB Leipzig kennen

Kennengelernt haben sich die beiden Österreicher übrigens bei Teigls ehemaligen Verein, Red Bull Salzburg. Der damals 20-jährige Jungprofi war gerade zur Mannschaft gestoßen, bei der die sechs Jahre ältere Kaswurm als Stadionsprecherin arbeitete.

Der Altersunterschied sei am Anfang durchaus ein Thema gewesen, sagte Kaswurm: "Einige haben gesagt: Was willst denn du mit einem 20-Jährigen? Mein Bruder hat nur gelacht." Bei Teigl habe das etwas anders ausgesehen: "Als ich ihre Nummer hatte, hat es in der Umkleidekabine jede Menge High-Fives gegeben", verriet er in dem Interview.

Georg Teigl: Erst Klassenerhalt, dann Hochzeit

Den Heiratsantrag machte Teigl dann vor etwa einem Jahr: Im Weihnachtsurlaub 2015 hielt er in New York um die Hand seiner Freundin an. Damals war er noch Spieler bei RB Leipzig. Das Wiedersehen mit dem Ex-Klub ging bekanntermaßen für Teigl unglücklich aus: Weil er nach dem Spiel mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen sprach und ihn die Leipziger Fans feierten, entstand für einige der Eindruck, Teigl habe den Sieg der Leipziger gegen seinen neuen Verein gefeiert.

Es folgte, was man Neudeutsch als Shitstorm bezeichnet: Im Stadion tauchte ein Banner auf, auf dem gefordert wurde, dass Teigl den Verein verlassen sollte, Anfeindungen gab es im Internet, vor allem in sozialen Medien. Die Unterstützung seiner Freundin habe ihm geholfen, diese Zeit zu überstehen, so Teigl: "Ich habe in dieser Zeit unzählige Nachrichten erhalten, viel Positives." Ein Wechsel stand zu keiner Zeit zur Diskussion.

Geheiratet werden soll übrigens im Sommer auf Mallorca. Zuvor steht für Teigl noch etwas anderes auf der To-Do-Liste: der Klassenerhalt beim FC Augsburg. Schließlich will er als Bundesligaspieler das Ja-Wort geben. (eisl)

