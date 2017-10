2017-10-23 10:33:00.0

Börse in Frankfurt Dax pendelt sich bei unter 13 000 Punkten ein

Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die neue Woche gestartet.

Der Dax sprang zwar sofort nach Eröffnung über die Marke von 13 000 Punkten, fiel aber schnell wieder darunter. Zuletzt notierte er 0,03 Prozent tiefer bei 12987,17 Zählern.

In der Vorwoche war es dem deutschen Leitindex mit einem Rekordhoch von 13 094 Punkten nur kurz gelungen, sich deutlicher von der runden Schwelle abzusetzen.

ANZEIGE

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, sank am Montag um 0,10 Prozent auf 26 026,04 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,13 Prozent auf 2489,82 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,12 Prozent ein.

Neben neuen Bestmarken aller wichtigen US-Indizes am Freitag kamen auch aus Japan positive Impulse: Der Tokioter Nikkei-Index setzte seine Rally mit dem inzwischen fünfzehnten Gewinntag in Folge fort und steht so hoch wie seit 1996 nicht mehr. Neuen Schub erhielt er vom klaren Wahlsieg der rechtskonservativen Regierungskoalition von Ministerpräsident Shinzo Abe bei der Unterhauswahl am Sonntag.

Konjunkturseitig dürfte für Deutschland in dieser Woche der Ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch von Bedeutung sein. Die Stimmungsniveaus in der deutschen Wirtschaft sind trotz einer leichten Abschwächung nach dem Rekordhoch im Juli weiterhin sehr hoch. In den USA könnte die Bekanntgabe der Auftragseingänge für langlebige Güter - ebenfalls am Mittwoch - wichtig werden.

Unter den Einzelwerten stachen am Montag die Aktien von Evotec hervor. Die Papiere des Biotech-Unternehmens büßten am Morgen weitere 3,3 Prozent ein und fielen zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen.

Bereits am Freitag hatten sie fast 9 Prozent an Wert verloren. Laut dem «Bundesanzeiger» hat ein US-Hedgefonds seine Leerverkaufspositionen bei Evotec ausgebaut. Dabei setzen Anleger auf fallende Kurse, indem sie geliehene Aktien verkaufen und hoffen, sie später günstiger wieder zurückkaufen zu können.