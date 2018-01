2018-01-11 19:25:00.0

Bruttoinlandsprodukt Deutsche Wirtschaft wächst so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr

Der Konjunkturaufschwung in Deutschland gewinnt deutlich an Tempo. Daher ist auch die Staatskasse gut gefüllt. Ex-Wirtschaftsminister Clement warnt aber, dass nicht alles gut sei. Von Michael Kerler und Stefan Stahl

Die Weltwirtschaft hat wieder an Fahrt gewonnen. Produkte „made in Germany“ sind bei ausländischen Kunden begehrt. Und nicht nur in der Vorweihnachtszeit haben die Bundesbürger in Kaufhäusern und im Internet kräftig eingekauft. Beides – der starke Konsum und die steigende Auslandsnachfrage – führt dazu, dass die deutsche Wirtschaft derzeit in bester Verfassung ist. Sie ist im Jahr 2017 so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,2 Prozent zu, berichtet das Statistische Bundesamt. Es herrscht Hochkonjunktur. Und sowohl Wirtschaftsvertreter als auch Experten sind zuversichtlich, dass es dieses Jahr so bleibt.

Das Wachstum tut dem Arbeitsmarkt und den Staatskassen gut. Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Bund, Länder und Gemeinden nahmen mehr Geld ein, als sie ausgaben. Jetzt investieren auch die Unternehmen selbst wieder stärker in neue Maschinen. Das hilft der Wirtschaft zusätzlich. „Die Kapazitäten in der Industrie sind so ausgelastet wie seit der weltweiten Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr“, sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Er erwartet, dass etliche hunderttausend neue Arbeitsplätze entstehen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

ANZEIGE

Ex-Wirtschaftsminister fordert mehr Geld für "wichtige Zukunftsthemen"

Der frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (einst SPD), einer der Architekten der Agenda-2010-Reformen der Regierung Schröder, warnt im Interview mit unserer Redaktion, dass „nicht alles in Butter“ sei in Deutschland. Clement fordert, mehr Geld in „wichtige Zukunftsthemen“ zu investieren. Zum Beispiel müssten 20 Milliarden Euro in die Bildung fließen. Die Arbeit der letzten Großen Koalition dagegen kritisiert er scharf. Zu viel Geld sei für „soziale Wohltaten“ ausgegeben worden. Beschlüsse wie die Mütterrente und die Rente mit 63 bezeichnet Clement als „unsinnig“.

Die gute wirtschaftliche Lage kommt aber nur zum Teil bei den Beschäftigten an. Grund ist die Inflation. Löhne und Gehälter der Tarifbeschäftigten stiegen 2017 im Schnitt um 2,4 Prozent, berichtete die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Nach Abzug der Preissteigerung bleibt aber nur ein reales Plus von 0,6 Prozent. Steigende Preise fressen also einen Teil der Tariferhöhung auf. Dass die Löhne nur moderat steigen, erklärt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung damit, dass „vor allem aus dem europäischen Ausland nach wie vor viele Menschen kommen, um hierzulande zu arbeiten“. Die häufig diskutierte Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft sieht das Institut aufgrund der gemäßigt steigenden Löhne nicht. (mit afp und dpa)

Der Boom in Zahlen:

Wirtschaftsleistung: Rund 3,3 Billionen Euro erwirtschaftete Deutschland 2017 an Waren und Dienstleistungen. Das sind gut 6,2 Millionen Euro pro Minute.

Beschäftigte: Rund 44,3 Millionen Menschen hatten 2017 einen Job, 638.000 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl steigt seit über zehn Jahren.

Staatsüberschuss: Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen 2017 das vierte Mal in Folge mehr Geld ein, als sie ausgaben. Auf den Rekord von 38,4 Milliarden Euro summierte sich der Überschuss.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.