2017-05-25 11:26:00.0

Tradition 90 Vereine kommen zur 60. Wallfahrt

Auch in diesem Jahr ist das Interesse an der Kameraden- und Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend bei Baar groß

Baar Zum 60. Mal findet in diesem Jahr die Kameraden- und Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend statt. 90 Vereine haben sich für Sonntag, 28. Mai, vorab angemeldet beim Veranstalter, dem Kameraden- und Soldatenverein Baar mit dem Vorsitzenden Josef Neff an der Spitze. Das Interesse ist somit unvermindert hoch bei vielen Vereinen aus der näheren wie auch aus der ferneren Umgebung.

Wie üblich werden wieder drei Züge von der Mehrzweckhalle in Baar Richtung Kapelle Maria im Elend am Waldrand marschieren. Den ersten Zug, dem die Blaskapelle Osterbuch angehört, wird Robert Beutlrock anführen. Edgar Riesinger steht an der Spitze des zweiten Zugs mit der Musikkapelle Ehingen und Anton Spar wird die dritte Abteilung mit der Blaskapelle Baar zur Kapelle leiten. Bevor die Vereine an der Gebetsstätte eintreffen, haben dort bereits viele Gläubige unter dem Schutz von Bäumen Platz genommen.

Die Predigt beim Festgottesdienst wird Prälat Walter Wakenhut halten, der vor knapp 75 Jahren in Burghausen geboren wurde. Er wirkte bis zum 31. Oktober 2013 als Militärgeneralvikar in Deutschland. Am 17. September 2007 erhielt er von Papst Benedikt XVI. den Ehrentitel Apostolischer Protonotar supra numerum, die höchste Stufe päpstlicher Ehrentitel. Gedenkredner ist Otmar Krumpholz aus Thierhaupten, der Kreisverbandsvorsitzender Augsburg. (jeb)