2017-08-20 17:21:00.0

Mering-St. Afra Autofahrer schlägt mit Hantel auf 78-Jährigen ein

In Mering-St. Afra eskalierte ein Streit um die Vorfahrt unter Autofahrern. Ein Mann schlug laut Polizei mit einer Hantel auf einen 78-Jährigen ein.

Zwei Autofahrer sind sich an einer Engstelle in Mering-St. Afra in die Quere gekommen. Es folgte eine Auseinandersetzung, die völlig eskalierte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und nach einem Täter. Der Vorfall hatte sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Nikolaistraße/Wilhelm-Busch-Straße ereignet.

Ein 78-jähriger Meringer hatte nach seinen Angaben an einer Engstelle Vorrang. Ein bisher unbekannter, circa 25 Jahre alter Mann, der dem 78-Jährigen entgegenkam, missachtete die Vorfahrt. In der Engstelle berührten sich die beiden Wagen. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Fahrer danach miteinander in Streit. In dessen Verlauf holte der unbekannte jüngere Mann eine metallene Trainingshantel aus seinem Wagen und schlug zweimal auf den 78-Jährigen ein. Dieser erlitt eine Platzwunde im Ohr und musste sogar genäht werden.

ANZEIGE

Die Polizei sucht nun nach dem Täter mit folgender Beschreibung: männlich, circa 1,70 Meter groß, schlank, etwa 25 Jahre alt. Er sprach Hochdeutsch und trug eine helle, lange Hose. Unterwegs war er mit einem silberfarbenen beziehungsweise grauen Auto. Laut Angaben des 78-Jährigen hat ein anderer Autofahrer, der hinter ihm stand, die ganze Situation mitbekommen. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet auch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei ihr zu melden. (AN)