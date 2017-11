2017-11-22 15:15:00.0

Gemeinderat Ein echter Baumonat für Petersdorf

Bürgermeister Dietrich Binder berichtet von zwei aktuellen Großprojekten. Dabei geht es um die Wasserversorgung und die Renaturierung der Bauschuttdeponie Von Stefanie Brand

Petersdorf Als „Baumonat“ hat Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder die vergangenen vier Wochen bezeichnet – und im Gemeinderat nun einen Bericht davon abgegeben. So erklärte der Rathaus-Chef, dass die Brunnensanierung des Alsmooser Brunnens „ausgezeichnet gelaufen“ sei. Das Häuschen stehe, die Leitungen seien verlegt, die Erdarbeiten erledigt und auch die Abwasserleitungen bereits an Ort an Stelle. Eine provisorische Einzäunung sorge aktuell für Sicherheit. Das Starkstromkabel sollte laut Binder gestern ankommen, und für die erste Dezemberwoche sei der Einbau der Stromzähler terminiert. Binders Fazit: „Wir werden den Brunnen Hohenried, dessen Betriebserlaubnis zum Ende des Jahres final ausläuft, nicht mehr brauchen.“ Mächtig viel Arbeit habe das das vor allem für die Bauhofmitarbeiter bedeutet, die viele Aufgaben übernommen hätten.

Und die positiven Nachrichten zum Dauerbrenner-Thema Wasserversorgung gehen weiter. Um eine Redundanz der Wasserversorgung mithilfe eines zweiten Brunnens zu schaffen, liegen bereits die Anträge beim Wasserwirtschaftsamt vor. Damit baut Binder bereits für 2018 vor – und das hat einen guten Grund, wie er erklärt: „Zu schnelle Ausschreibungen bringen uns immer in die Bredouille. Die Kosten sind dann meist recht hoch.“ Aktuell sieht der Zeitplan vor, im Frühjahr die Bohrungen für den zweiten Brunnen auszuschreiben und im Herbst oder Winter dies umzusetzen. Und noch einen weiteren Termin visiert Binder an: Mitte Januar will er mit den Ratsmitgliedern zwei Hochbehälter-Versionen ansehen, um zu entscheiden, ob es die Edelstahl- oder die Beton-Variante für die Gemeinde Petersdorf werden soll. Eine Maßnahme aus dem Gesamtkomplex der Wasserversorgung hat der Rathaus-Chef aktuell zurückgestellt: die Ringleitung an der Aichacher Straße. Die Aktion würde länger dauern, das Wetter sei nicht geeignet und der Dienstleister könne nicht genug Personal stellen. Vergessen ist die Notwendigkeit der Ringleitung für Binder nicht. Einen Plan B habe er schon, aber dieser sei noch nicht spruchreif.

ANZEIGE

Die geringere, aber verfügbare Personalstärke des Dienstleisters ist aktuell damit beschäftigt, die Kanalschacht-Sanierung in Petersdorf voranzutreiben, sagt Binder. Auch werde die lange Schadensliste von Gemeinderat Willi Niedermeier priorisiert und abgearbeitet. 90 Bild-Nachrichten habe der engagierte Gemeinderat an Binder geschickt, erklärte der Rathaus-Chef und ergänzt: „Das hat mein Handy direkt für einige Zeit lahm gelegt.“ Bei all seinem Tatendrang hat der Bürgermeister doch stets die kommunalen Finanzen im Blick: Die dafür verfügbaren 49000 Euro will er keineswegs komplett ausgeben. 30000 Euro seien sein Limit.

Ins Schwärmen geriet Binder bei einem zweiten großen Thema in der Gemeinde: die Renaturierung der Bauschuttdeponie in Willprechtszell. Das Erdreich sei abgezogen, der Wall aufgebaut worden. Auch Gemeinderat Niedermeier stimmte lobend ein: „Das ist wirklich sehr gelungen.“ Binder blickt mit Freude in die Zukunft: „Im Frühjahr haben wir dort eine tolle Ökokontofläche.“ Bei den Überlegungen zur Renaturierung werde auch die angrenzende Fläche bedacht. Hier werde aktuell geprüft, ob noch zertifiziertes Material aufgenommen werden könne. Robert Weichselbaumer sorgte sich indes um die Pflege des Walls. Doch Binder entgegnete mit der Langzeitplanung: Die ersten zweieinhalb Jahre sei die Pflege noch intensiver, dann stünden keine Pflegearbeiten mehr an. „Der Hang soll dann wild bleiben“, erklärt Binder. Im ersten Jahr sollen bereits Margeriten auf dem Magerrasen blühen, im zweiten Jahr seltene Blumen. Orchideen wird es dort nach frühestens fünf Jahren geben. Sie brauchen einen speziellen Pilz, um wachsen zu können. Möglich ist diese Umsetzung laut Binder nur durch das Engagement vieler geworden. Der Petersdorfer Willi Christoph habe schon 50 Stunden ehrenamtliche Arbeit investiert. Auch Gemeinderat Robert Langenegger sei samt Bagger bereits aktiv geworden.