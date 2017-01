2017-01-21 18:30:00.0

Musik Junge Musiker aus dem Kreis gewinnen bei Festival in England

Die Bayerische Jugend Brass Band beeindruckt in England und bringt zwei Pokale mit. Drei Jugendliche aus dem Wittelsbacher Land waren mit dabei. Von Ida König

Einen beeindruckenden Auftritt haben die Musiker der Bayerischen Jugend Brass Band (BJBB) beim „Butlins Mineworkers Brass Festival“ in Skegness, Nordengland hingelegt. Die 35 Blechbläser und Schlagwerker, darunter drei junge Musiker aus dem Wittelsbacher Land, die gemeinsam in der Jugendband der Bayerischen Brass Band Akademie (3BA) spielen, traten bei dem renommierten Festival gegen vier Jugendbands aus England an und holten sich den Sieg. Dabei überzeugten sie nicht nur die Jury, sondern auch die Veranstalter des Festivals, zu dem jedes Jahr gut 5000 Musiker aus England anreisen. Deshalb sind sie als Titelverteidiger auch im nächsten Jahr wieder eingeladen, dort teilzunehmen.

Mit der BJBB war zum ersten Mal eine deutsche Band bei dem Festival vertreten – dass die Musiker mit diesem Ergebnis nach Hause fahren würden, damit hätten jedoch weder der englische Veranstalter noch die Bandmitglieder mit ihrem Dirigenten Benjamin Markl gerechnet. Umso mehr freuten sich die Jugendlichen, von denen drei aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammen, über den Erfolg. Teil des Ensembles sind Lukas Faschingbauer (Tuba) aus Aindling, Stefan Dietze (Althorn) aus Friedberg sowie Sebina Weich (Schlagzeug) aus Rehling.

ANZEIGE

In dem 30-minütigen Unterhaltungsprogramm, das für den Wettbewerb gefordert war, griffen die Musiker der BJBB den Fußball-Klassiker England gegen Deutschland auf und trafen beim Publikum und Jury den richtigen Nerv. Zum Thema passende Musikstücken wie „I want it all“ von Queen oder den in Deutschland viel gespielten „Schönfeld-Marsch“ von Carl Michael Ziehrer kombinierten sie mit szenischen Elementen und Solostücken. Für die virtuose Darbietung des „Karneval von Venedig“ in einer englischen Bearbeitung bekam Sebastian Seidl (Cornet) außerdem den Solistenpreis.