2017-05-21 16:27:00.0

Gründungsfest Mit Kutsche und Kamera zurück ins Jahr 1897

Die Freiwillige Feuerwehr Tödtenried hat sich für ihren 120. Geburtstag etwas Besonderes ausgedacht und einen Kurzfilm gedreht. Im Internet ist er bereits ein Renner Von Philipp Kiehl

Unaufhaltsam läuft die Zeitanzeige auf ihrer Internetseite gen Null. Nicht mehr lange, dann beginnt das Festwochenende zum 120-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Tödtenried. Im Juni findet es in dem Sielenbacher Ortsteil statt. Eigens zu diesem Anlass wurde im vergangenen Jahr ein 17-köpfiger Festausschuss gegründet.

Begonnen hat alles 1897 mit einem Feuerwehrgerätehaus, das in gemeinschaftlicher Arbeit gebaut wurde. Kurz darauf kam eine sogenannte Saug- und Druckspritze hinzu, die auf einer Kutsche befestigt war und von zwei Pferden zu Löscheinsätzen gezogen wurde. So steht es in der Chronik auf der Internetseite der Wehr. Damals zählte sie zehn Mitglieder, heute sind es über 100. Die Trompete, mit der ein Hauptmann zum Einsatz blies, hat längst als Sammlerstück einen Platz in der Stube des Feuerwehrhauses.

Zum Fest sollen einige gut erhaltene historische Objekte noch einmal zum Einsatz kommen. Und zwar in einem Kurzfilm, der im Gründungsjahr der Wehr spielt und auf das bevorstehende Jubiläum aufmerksam machen soll.

Der 21-jährige Alexander Echter und der um ein Jahr jüngere Manuel Ledutke, beides Jungfeuerwehrler, haben bereits einige Filmprojekte gemeinsam umgesetzt. Echter verfasste das Drehbuch. Acht Wochen Arbeit habe er hineingesteckt, erzählt er. Ihm sei es wichtig gewesen, keinen „Kasperlkram“ zu veranstalten, der sich sonst so im Internet tummelt. Schnell war ihm klar, dass der Film 1897 spielen soll. Auch, dass die Trompete und die Feuerwehrkutsche eine zentrale Rolle einnehmen. „Mich hat unsere Chronik fasziniert“, sagt Echter, dessen Familie seit Generationen der Feuerwehr Tödtenried angehört und in der Gemeinde Sielenbach fest verwurzelt ist. Echters Urgroßvater Martin Dichtl war von 1942 bis 1944 Kommandant der Wehr, sein Onkel Martin Echter – aktuell Bürgermeister von Sielenbach – leitete ebenfalls schon deren Geschicke von den 1980er Jahren bis Mitte der 90er.

Besonders die frühen Jahre, in denen die Feuerwehrmänner mit Kutsche, Eimern und einer spärlichen Ausrüstung versuchten, Brände zu löschen, interessierten Echter.

Zehn Schauspielrollen wurden im Festausschuss vergeben. Echter führte Regie, Ledutke hat einige Erfahrung am Computer und kümmerte sich daher um Kamera, Schnitt und Spezialeffekte. Trotz einjähriger Vorbereitung war der Zeitplan eng gesteckt. Im August vergangenen Jahres traf sich die gesamte Truppe bei teilweise hochsommerlichen Temperaturen regelmäßig zu den Dreharbeiten. Der Truppe war es wichtig, dass sich so viele wie möglich an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligen.

Damit die Kleidung zum 19. Jahrhundert passte, lieh sich die Truppe Feuerwehranzüge und Helme aus den alten Beständen der Freiwilligen Feuerwehr Laimering (Dasing).

Eine größere Hürde als gedacht, stellte die Szene mit der Kutschfahrt dar. „Das war das Aufwändigste am ganzen Film“, erinnert sich Echter. Die Feuerwehrler mussten die Szene später synchronisieren. Sie zeigt, wie die Feuerwehrkameraden auf einer Einsatzfahrt zu einem brennenden Haus eine halbe Bier trinken. Das Filmteam musste beim Dreh mit einem Laubbläser arbeiten, der das Bier zum Schäumen brachte. Doch weil die Kutschfahrt so holprig war, musste die Szene mehrfach gedreht werden. Dabei ging zu allem Überfluss auch noch das Weißbier aus, weil einiges verschüttet wurde. Wie viel tatsächlich getrunken wurde, lässt sich Echter nicht entlocken. „Wir sind ja ein seriöser Verein“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Am Karfreitag hatte der sechsminütige Kurzfilm Premiere. Herausgekommen ist eine „gemütlich bayerische Actionkomödie“, wie Echter es nennt. Dass die Begeisterung am Ende so groß sein würde, hatten die beiden Freunde nicht zu hoffen gewagt, als sie ihre Ideen anfangs vor dem Festausschuss präsentierten. Über 17000 Aufrufe auf Facebook, knapp 1900 bei YouTube und großes Lob seitens der Feuerwehrmannschaft brachte ihnen ihr Werk ein. „Wir freuen uns natürlich schon sehr, dass der Film so viele Aufrufe bekam“, sagt Echter. „Aber wir haben den Film ja nicht nur für die Öffentlichkeit gedreht, sondern auch für uns.“ Der Zusammenhalt wachse bei so einem Projekt enorm und dieser sei bei der Feuerwehr besonders wichtig.

Für das Fest hat der Verein wie schon bei seinem 100. Jubiläum Gstanzlsänger aus der Region eingeladen. Während sich der mundartlich-traditionelle Improvisationsgesang immer größerer Beliebtheit gerade unter jüngeren Leuten erfreut, ist das Hutsingen vielen kein Begriff mehr. Öfter musste Echter schon Auskunft geben, was es mit dem „Huatsinga“ auf sich hat, das am Festwochenende stattfinden soll. „Hutsingen ist quasi die Champions League des Gstanzlsingens,“ sagt er. „Quasi Rappen auf Bayerisch.“

Zwei Hutsinger treten gegeneinander an, eine Kerze dient als Sanduhr. Zehn bis zwölf Minuten haben die Kontrahenten Zeit, „ein Wort möglichst oft in origineller und witziger Art und Weise vorzutragen, bis die Kerze abgebrannt ist“, erklärt Echter. Dem Sieger, der von einer Jury gekürt wird, winkt als Preis ein Hut aus Samt. Bis es so weit ist, wird die Zeitanzeige auf der Internetseite der Wehr aber noch weiter gen Null laufen müssen.

Den Film finden Sie hier auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Tödtenried und hier auf YouTube