Luftsicherung Schnell zur Stelle

Die Alarmrotte des Neuburger Luftwaffengeschwaders wacht über den süddeutschen Luftraum. Im Schnitt fliegen Besatzungen einen „scharfen Einsatz“ im Monat. Im Juli waren es aber sogar mehrere. Was das für die Piloten der Eurofighter-Kampfflugzeuge bedeutet. Von Manfred Dittenhofer

Die Idylle trügt: Was aussieht wie ein gut gemeinter Begleitschutz, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Im Februar wurde ein Neuburger Eurofighter gerufen, um eine Boeing 777-300 zu identifizieren. Es war der erste Ernstfall für die Neuburger Alarmrotte in diesem Jahr – und es sollte nicht der Letzte bleiben.

Neuburg Gerade saß er noch friedlich beim Abendessen. Vor fünf Minuten dann schreckte ihn die Sirene aus der Ruhepause. Nun spurtet „Suit“ in voller Montur und Ausrüstung zu seinem Arbeitsplatz. Der steht in einem Schutzbau auf dem Fliegerhorst Neuburg und erwacht gerade zum Leben, als die War-tungscrew die externe Stromzufuhr anstellt. Die Leiter hoch, hinein ins Cockpit und dann heißt es für „Suit“, anschnallen, Triebwerke starten und eine ganze Reihe von Systemchecks durchführen – und das alles fast zeitgleich. Denn sein Arbeitsplatz ist ein Eurofighter. Und der wurde gerade als Teil der Neuburger Alarmrotte von der militärischen Luftraumüberwachung alarmiert.

Nachdem die Sirene ertönte, haben „Suit“ und sein Flügelmann, ein junger Oberleutnant, 15 Minuten Zeit, um ihre beiden Maschinen in die Luft zu bekommen. 15 Minuten im Extremfall von Tiefschlaf auf knapp 300 Stundenkilometer Abhebegeschwindigkeit, denn diese Alarmierungszeit ist auch nachts einzuhalten, oder am Wochenende, wie die Alarmstarts Mitte Juli gezeigt haben.

Wenn sie in die Luft steigen, haben die beiden Piloten der Alarmrotte oft nicht mehr Informationen als eine Richtung, in die sie fliegen sollen, und eine Flughöhe, die sie einnehmen müssen. „Fly Heading 290, Angels 12!“ Der Funkspruch von der Jägerleitstelle bedeutet, Kurs 290 Grad, also nach Nordwesten, in einer Höhe von 12000 Fuß, das sind rund 4000 Meter. Die beiden Piloten in den Jagdflugzeugen wissen nicht, was auf sie zukommt. Aber sie wissen, dass es keine Übung ist.

Jetzt kann alles Denkbare und auch Undenkbare auf sie zukommen. „Keine einfache Situation für uns und entsprechend steigt dann die Anspannung.“ Haben sie das Ziel erreicht und identifiziert, geben sie zuerst einmal die Lage vor Ort an die Bodenstation weiter: Kann Kontakt zu den Piloten aufgenommen werden? Reagieren sie auf die Zeichen? Befinden sich weitere Personen im Cockpit? Aber deshalb sitzen nur erfahrene und extra ausgebildete Piloten in den Cockpits der Alarmrotte. Was für die Besatzung der Maschine, die angeflogen wird, nicht in jeder Hinsicht gilt. Im Formationsfliegen sind die Verkehrspiloten oder gar die Privatpiloten nicht ausgebildet. Entsprechend umsichtig müssen die beiden Alarmrottenpiloten agieren.

„Suit“ heißt natürlich nicht wirklich so. Es ist sein taktisches Rufzeichen. Seinen wirklichen Namen will der Hauptmann und Flugzeugführer des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 lieber nicht in der Zeitung lesen. Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle. Aber auch die Anfeindungen in den sozialen Medien, denen sich die Luftwaffenpiloten vermehrt ausgesetzt sehen. Dabei gehe es bei den Einsätzen der QRA, der „Quick Reaction Alert“ um lufthoheitliche Einsätze oder um Unterstützung für ein Flugzeug in einer Notlage, erklärt Geschwaderkommodore Oberst Holger Neumann.

Wenn die Alarmrotte startet, fällt das an den Werktagen zu den Kernarbeitszeiten nicht weiter auf. Am 14. und 15. Juli aber waren die Alarmstarts am Freitag und am Samstagabend. Die beiden Neuburger Eurofighter wurden zu zivilen Passagiermaschinen gerufen, die sich bei der Flugsicherung nicht ordnungsgemäß angemeldet hatten beziehungsweise dies aus technischen Gründen nicht konnten.

Dazu muss man wissen: Jeder Flug wird mit der vorher festgelegten Route bei der Flugsicherung angemeldet. Fällt der Funkkontakt aus, hat sich die Maschine an die Route und an die Zeitvorgaben zu halten. Spätestens bei einer Abweichung wird das „Nationale Lage- und Führungszentrum Sicherheit im Luftraum“ in Kalkar alarmiert. Und das schickt dann eventuell die Alarmrotte in die Luft. Um nach dem Rechten zu sehen. Um Hilfestellung bei einem Notfall zu geben.

Im Falle einer Entführung oder bei dem Verdacht, die Maschine könnte für einen Anschlag verwendet werden, können aber auch drastischere Maßnahmen befohlen werden, beispielsweise ein Flugzeug abzudrängen, zur Landung zu zwingen oder Warnschüsse abzugeben, bevor es als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt werden könnte. Für einen Abschuss einer Passagiermaschine gibt es im Frieden keine vorab festgelegten rechtlichen Grundlagen.

Die beiden Alarmstarts Mitt Juli endeten weit glimpflicher. Am Freitag schauten sich die beiden Neuburger Eurofighterpiloten eine Verkehrsmaschine aus dem ägyptischen Ferienort Hurghada näher an, zu der es keine Funkverbindung gab. Wenn es schnell gehen muss, wie am Wochenende, erhalten die Jäger auch die Freigabe, überschallschnell zu fliegen, was dann als Knall deutlich zu hören ist. Der sorgte für einige besorgte Anrufe bei den Sicherheitsstellen. Am Samstagabend dann hatte eine Verkehrsmaschine keinen Funkkontakt zur Bodenstation und Probleme signalisiert. Die beiden Jets aus Neuburg geleiteten den Airliner, eine Boeing 777 der Korean Airline, bis in den Endanflug des Flughafens Stuttgart. Dort landete die Maschine dann unversehrt. Die Eurofighter kehrten nach Neuburg zurück.

„Die Anzahl der Einsätze der Alarmrotte ist in den letzten Jahren relativ konstant“, nimmt der Geschwaderkommodore Oberst Holger Neumann Stellung. Einen scharfen Einsatz der Luftwaffe gebe es im Schnitt pro Monat, so der Geschwaderchef. Die beiden Neuburger Eurofighter wurden am 24. Juli wieder zu einer Verkehrsmaschine gerufen, die aus der Türkei kommend den Funkkontakt verloren hatte. „Es stellte sich heraus, dass die Besatzung der Passagiermaschine eine falsche Frequenz gewählt hatte. Die Piloten der aufgestiegenen Eurofighter versicherten sich per Blick ins Cockpit sowie durch Kontaktaufnahme per Funk davon, dass keine Unregelmäßigkeiten vorliegen und flogen anschließend nach Neuburg zurück“, erklärte Hauptmann Michael Wils-Kudiabor, ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin. 2016 wurde die Neuburger Alarmrotte acht Mal abgerufen. Der Kommodore betont, dass solche Flüge stets einen ernsten Hintergrund haben. „Wir sorgen für Sicherheit im deutschen Luftraum und erfüllen hoheitliche Aufgaben.“