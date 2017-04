2017-04-23 21:30:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhauser Aufholjagd kommt zu spät

Sebastian Kinzel wird bei der 2:3-Heimniederlage des BC Adelzhausen gegen Wörnitzstein-Berg zum tragischen Helden. Was der BCA-Trainer zum Spiel sagt. Von Reinhold Rummel

Da staunten die Fans des BC Adelzhausen, als zum Seitenwechsel der abstiegsgefährdete SV Wörnitzstein-Berg mit 3:0 führte. Am Ende retteten die Gäste in dieser Bezirksligapartie einen knappen Vorsprung über die Zeit und entführten mit einem 3:2-Sieg nicht unverdient die Punkte.

„Das war heute einfach eine Halbzeit eine katastrophale Vorstellung von uns“, wetterte Spielertrainer Andreas Brysch nach dem Schlusspfiff des aufmerksamen Unparteiischen Manfred Keil: „Wir waren einfach nicht auf dem Platz.“ Erst nach der Kabinenansprache besann sich seine Elf, eine vernünftige Vorstellung abzuliefern. Brysch: „Da war dann auch noch der Ausgleich möglich, den wir uns sicher auch verdient gehabt hätten.“

ANZEIGE

Das 3:3 vergab ausgerechnet Torjäger Sebastian Kinzel. Torhüter Martin Müller warf sich seinem Namensvetter Dominik Müller in der Schlussminute mit gestrecktem Bein entgegen. Der Adelzhauser umkurvte ihn. Seinen Flachschuss konnte aber Matthias Dietrich noch vor der Torlinie abwehren – dann folgte der Pfiff des Unparteiischen, der ein Foul von Martin Müller sah und zunächst den Vorteil laufen ließ. Wieder legte sich Kinzel den Ball zurecht, nachdem er bereits in der 71. Minute einen an ihn verursachten Foulelfmeter sicher verwandelt hatte. Kinzel wählte erneut die linke untere Torecke. Diesmal ließ sich der Gästeschlussmann nicht narren, sondern tauschte blitzschnell ab und klärte zum Jubel seiner Teamkollegen.

Andreas Brysch nahm seine Jungs Schutz: „Wenn wir nicht in jedem Spiel ans Limit gehen, dann ist auch so eine Niederlage erklärbar.“ Den Gästen merkte man deutlich an, dass sie am Römerweg punkten wollten. Manuel Marks gelang in der sechsten Minute die Führung des SV Wörnitzstein-Berg. Bei der Heimelf spürte man, dass die zahlreichen Ausfälle Spuren hinterlassen haben. Beim zweiten Gegentreffer stimmte erneut die Zuordnung nicht. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel erhöhte Konstantin Böhm aus zwölf Metern auf 3:0.

Nach dem Wechsel kam der BCA. Dominik Müller verkürzte auf Zuspiel von Kinzel auf 1:3 und wenig später verwandelte Kinzel seinen ersten Strafstoß. Fast wäre Kinzel mit einem Lupfer der Ausgleich geglückt, als er von Brysch angespielt wurde. Torhüter Müller konnte klären. Ebenso später, als Dominik Müller wieder draufhielt.

BC Adelzhausen Fottner, Götz, Maurer, Kistler, Brysch, Schulz, Schuch, Michael Dumbs (84. Kügle), Mahl, Kinzel, Müller.

Tore 0:1 Marks (6.), 0:2 Musaeus (26.), 0:3 Böhm (43.), 1:3 Müller (68.), 2:3 Kinzel (71./Foulelfmeter) Schiedsrichter Manfred Keil (Langweid) Zuschauer 150.