2017-07-15 00:04:27.0

Aichacher messen sich mit Partnerstadt

Schach: BCA spielt zum Jubiläum gegen Schifferstadt

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier des BC Aichach kann auch die BCA-Schachabteilung auf ihre eigene 70-jährige Geschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass wird am Samstag unter dem Eichenhain am Tandlmarkt öffentlich Schach gespielt.

Zu Gast ist der Schachclub aus Schifferstadt. Auf neun Brettern finden interessante Kurzpartien statt. Auch ein großes Freiland-Schachspiel ist aufgebaut, auf dem man sich messen kann. Vor fünf Jahren traf man sich in Schifferstadt zu einer ähnlichen Begegnung, wobei die Pfälzer knapp die Oberhand behielten. Die Schachfreunde vom Rhein waren schon mehrmals in der Paarstadt, so auch im Juni vor genau dreißig Jahren, wobei sie an einem großen Schachturnier mit 27 Mannschaften aus 18 Städten teilnahmen. Im Aichacher Festzelt wurden damals 1404 Spiele absolviert.

ANZEIGE

Die Begegnung beginnt um 14 Uhr und wird gegen 17 Uhr abgeschlossen sein. Für die Partnerstädter sind anschließend eine Stadtführung und ein Kameradschaftsabend im Feuerwehrhaus geplant. (nmh)