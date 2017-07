2017-07-06 18:00:00.0

Augsburg Am 14. Juli geht die Kasperl-Ampel in Betrieb

Ende nächster Woche geht die Kasperl-Ampel in Augsburg in Betrieb. Den Kasperl wird es allerdings nur in grün geben.

Die Schablone für die Kasperlampel ist bereits fertig. Foto: Reinhold Radloff