Führungswechsel in Frauenstetten Andreas Klein führt die Feuerwehr Frauenstetten

Bisheriger Vorsitzender Markus Winkler gibt nach 20 Jahren sein Amt ab. Tobias Haas Kommandant Von Hans Eppinger

Trotz Schnee und Glatteis am Dreikönigstag fanden viele Besucher den Weg zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frauenstetten ins Schützenheim. Deren Bericht fiel erfreulich aus – in der Führungsebene kündigt sich ein Wechsel an.

Die Wehr ist in den letzten Jahren personell gut aufgestellt, sowohl bei Aktiven, wie bei Jugendlichen gibt es keine Nachwuchssorgen. Der Nikolausdienst ist in beiden Orten bereits Kult, was bei den Kindern und Eltern gut ankommt.

Beim großen Nikolausmarsch für die „Kartei der Not“ war die Wehr für die Verkehrsregelung und Sicherheit zuständig. Neben den kirchlichen Anlässen war die Feuerwehr bei den zahlreichen Geburtstagen und bei einer Hochzeit vertreten.

Nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit, die er mit Herzblut ausübte, tritt Markus Winkler als Vorsitzender zurück. Er wird sich künftig als Zweiter Vorsitzender und ehrenamtlicher Hausmeister für das Feuerwehrhaus mit Jugendzentrum einbringen.

Erster Kommandant Paul Karmann informierte über den Ausbildungsstand der 44 Aktiven und elf Jugendlichen unter 18 Jahren. Er war stolz, dass sechs neue Jugendliche der Wehr beitraten. Dies sind: Moritz Eser, Patrik Gruber, Julian Hillenmeyer, Sebastian Kempter, Tim Krakowka, Andreas Lay.

Ein wichtiger Schritt im Jahr 2016 für die Wehr war nach langer Probephase die Einführung des Digitalfunks. Danke sagte er auch an den Rathauschef der Gemeinde Buttenwiesen, Hans Kaltner und seinen Vorgänger für die gute und faire Zusammenarbeit, denn eine Feuerwehr könne nur so schlagkräftig sein, wenn die Unterstützung durch die Kommune, den Verein und Familie passe, was derzeit der Fall ist. Für seinen 14-jährigen aktiven Dienst als Kommandant dankte ihm Markus Winkler mit einem Präsent.

Das Ergebnis der Neuwahl: Die 55 anwesenden Mitglieder vom Feuerwehrverein stimmten für Andreas Klein als neuen Vorsitzenden und Markus Winkler als seinen Stellvertreter.

Die 33 Aktiven wählten den bisherigen Adjudanten Tobias Haas zum neuen Kommandanten, als neuer Adjudant erhielt Dominic Schurer das Vertrauen.

Schriftführer und Chronist ist künftig Simon Eser. Künftiger Gerätewart ist Michael Lindenmeir.