Augsburg Augsburger Radler dürfen länger in die Fußgängerzone

Augsburg lockert seine bisherige Regelung.

Radler dürfen ab sofort bis 11 Uhr vormittags in der Annastraße, der Philippine-Welser-Straße, der Steingasse und dem Martin-Luther-Platz unterwegs sein. Bisher galt 9 Uhr als Grenze. Der Stadtrat hatte wie berichtet vor der Sommerpause einem entsprechenden sechsmonatigen Versuch zugestimmt. Die bisherige Regelung hatte für Unmut gesorgt, weil Anliefer-Lkw bis 11 Uhr im Fußgängerbereich unterwegs sein durften, während Radler draußen bleiben mussten.

Radler müssen in Fußgängerzonen Schrittgeschwindigkeit fahren. "Wir erwarten von allen Verkehrsteilnehmern eine besondere Rücksichtnahme", sagt der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Thomas Herta. Auch der Lieferverkehr werde wieder verstärkt darauf hingewiesen, dass dort Schrittgeschwindigkeit gilt.

Der Versuch bis 11 Uhr ist ein Zugeständnis an die Grünen, die die Fußgängerzone ganztägig für den Radverkehr freigeben wollten. Die Stadt hat dagegen aber massive Bedenken. In diesen Bereichen gebe es anders als in der kurzen Maximilian- und der Bgm.-Fischer-Straße, wo Radler ganztägig fahren dürfen, keinen optisch abgetrennten Gehbereich. (skro)

