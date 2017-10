2017-10-19 07:51:00.0

Augsburg Die Theater haben noch nicht ausgespielt

In Augsburg gibt es ein breites Spektrum an Amateurbühnen. Viele haben zwar Probleme wie andere Vereine auch. Aber der Vorhang wird sich bei den meisten wohl auch künftig heben. Von Andreas Alt

Die neue Theatersaison hat begonnen. Nicht nur im Stadttheater, auch viele Amateurbühnen führen jetzt wieder neue Stücke auf. Es gibt überraschend viele Theatervereine in Augsburg und die Szene erweist sich als vielfältig. Manche Theater wurden bereits im 19. Jahrhundert gegründet, andere erst vor wenigen Jahren. Einige sind auf klassische Volksstücke spezialisiert, andere spielen eher Boulevardkomödien. Daneben gibt es auch Märchenbühnen für Kinder. Manche Theater verbergen sich sogar in Abteilungen von Sport- oder Trachtenvereinen. Wie geht es diesen Gruppen? Wir haben uns umgehört.

Es gibt keine Gagen

Hanspeter Plocher, Spielleiter im Theater an der Frauentorstraße, findet das breite Spektrum an Amateurbühnen geradezu typisch für Augsburg. In anderen Städten dominieren nach seinen Worten eher die Off-Theater, die hier ziemlich schwach vertreten sind. Das bekannteste Augsburger Off-Theater ist das Sensemble. Während Amateurbühnen nur ein- bis zweimal pro Jahr ein neues Stück aufführen und nicht kommerziell ausgerichtet sind, gibt es im Off-Theater regelmäßig neue Produktionen. Sie sind teilweise experimentell und die Schauspieler haben häufig eine Ausbildung. Sie können zumindest teilweise von ihrer Arbeit leben; im Amateurtheater gibt es keine Gagen.

Warum man in Augsburg mehr Amateur- als Off-Theater findet, ist nicht so einfach zu beantworten. Früher fehlte wohl das studentische Publikum – die Uni wurde erst 1970 gegründet.

Die Augsburger Amateurtheater haben durchaus Probleme; die teilen sie mit anderen Vereinen. Eine ernsthafte Krise scheint es aber nicht zu geben. Anzeichen dafür, dass manche Theater womöglich vor dem Aus stehen, sind nicht zu entdecken.

Es mangelt an Aktiven

Bei den Bühnenfreunden Augsburg, die im Haus Augustinus spielen, mangelt es an Aktiven. „Man tritt nicht mehr so gern in einen Verein ein“, sagt Sprecher Walter Wagner. Mit den Zuschauerzahlen ist er zufrieden, aber der Altersschnitt der Besucher steigt. Jüngere kommen nur dann mit, wenn Freunde auf der Bühne stehen. Das Theater versucht, neue Wege zu gehen. Sein aktuelles Stück, „Königlich-bayerisches Amtsgericht“, soll auch in der Kantine Lech Nord aufgeführt werden, weil es dort gut hinpasst. Allerdings müssen dafür Requisiten hin und her transportiert werden.

Angelika Peschanel, Sprecherin des Kleinen Theaters Augusta, bestätigt, dass das Publikum allmählich schrumpft. Der Verein mache sich Gedanken, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite seien die Inszenierungen teuer: Bezahlt werden müssen die Aufführungsrechte, zusätzlich die Texthefte, der Bühnenbau, die Saalmiete, Gema-Gebühren, die Werbung – das komme durch die Eintrittsgelder nicht immer rein. Zudem werden auch die Aktiven weniger: Zweieinhalb Monate lang wird ein neues Stück zweimal pro Woche geprobt, so viel Zeit haben viele nicht. Aber aufgeben? „Wir hoffen, dass es nicht soweit kommt“, sagt sie.

Stücke für Kinder und Erwachsene

Die Frage der Spielstätte beinhaltet für das Kleine Theater Augusta Vor- und Nachteile zugleich. Ursprünglich spielte man in der TSV-Turnhalle in Haunstetten. Dann musste man, weil es nicht mehr genug freie Termine gab, in den Saal der Pfarrei St. Georg umziehen. Zusätzlich wird in der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Kriegshaber gespielt – hier führt die Truppe jährlich ein Märchenspiel für Kinder auf. Dass das Theater sowohl für Kinder als auch für Erwachsene spielt, ist ungewöhnlich. Es hat ein festes Stammpublikum, aber die Vorstellungen sind nicht immer ausverkauft, was eigentlich nötig wäre.

Das Augsburger Volkstheater bietet seinen Besuchern Kaffee und Kuchen und sogar ein Abendessen. Im Pfarrsaal von St. Max sitzen die Zuschauer zu diesem Zweck an Tischen. Damit lässt sich die Aufführung nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Josef Stocker mitfinanzieren. Das Publikum kommt teilweise aus Donauwörth und sogar aus dem Raum München. Aber Stocker räumt ein, dass die Zeiten, in denen die Vorstellungen Wochen im Voraus ausverkauft waren, vorbei sind. Die Spieltermine wurden inzwischen von vier auf drei reduziert.

Und auch beim Volkstheater herrscht Nachwuchsmangel. Bis vor Kurzem gab es zumindest genug spielfreudige Frauen, aber einige hätten jetzt Familien gegründet oder seien berufsbedingt weggezogen. Jetzt fehlen Mitspieler beiden Geschlechts. „Wir feiern in fünf Jahren unser 100-jähriges Bestehen, das wollen wir jedenfalls noch erreichen“, sagt Stocker nachdrücklich.

Viele andere Freizeitangebote

Ähnlich sieht es auch beim Theater in der Frauentorstraße aus. Die Frühjahrsvorstellungen, die früher für diejenigen gedacht waren, die im Herbst keine Karten mehr bekommen hatten, gibt es inzwischen nicht mehr. „Jüngere Leute freuen sich nicht mehr deshalb aufs Theater, weil sie sonst nichts machen. Heute gibt es viele andere Freizeitangebote, oder wir merken jedenfalls: Nach dem Stück geht man dann noch auf eine Party“, sagt Plocher.

Vorsitzender Thomas Keller beschreibt die Situation der Aktiven: Die meisten wollten lieber eine Nebenrolle spielen, weil sie dann nicht so viel Text zu lernen haben. Amateurschauspieler wollen nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Die langjährig bewährten Mitspieler müssen dann die Hauptrollen übernehmen. Und wer sich das überhaupt nicht mehr antun will, wird Bühnenhelfer, also Kulissenbauer, Beleuchter oder Souffleur. So lassen sich die Aufgaben meistens gut verteilen. Nur wenn jemand neu zum Ensemble hinzukommt, kann es Konflikte geben. Generell mangelt es aber auch hier eher an Mitwirkenden. Und er wünscht sich mehr Spielstätten. Doch trotz all der bedenklichen Entwicklungen bleibt Spielleiter Plocher – wie auch die übrigen Amateurtheater-Macher – optimistisch: „Theater ist eine so tolle Sache; es wird immer weitergehen.“