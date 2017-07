2017-07-12 13:00:00.0

Bobingen Ein bejubelter Auftakt

Beim Eröffnungskonzert des Musiksommers ernten vier Bobinger Solisten Beifallsstürme. Von Ingeborg Anderson

Mit einem ausgesprochenen Glanzlicht startete der 16. Bobinger Musiksommer - nämlich mit den „Solisti Deo Gloriam“ in der Liebfrauenkirche. Auf dem Programm standen vier barocke Kompositionen für Solisten und Orchester. Dabei waren die Soloparts jeweils für Altblockflöte, Orgel, Violine und Stimme. Und ihre Interpreten hatten eines gemeinsam - ihre Bobinger Wurzeln und ihr hohes künstlerisches Renommee. Hinzu kommt, dass die Atmosphäre der Rokoko-Kirche mit ihrer reichen Ausstattung dem Charakter der Musik einen besonderen, festlichen Rahmen gibt.

Das zog natürlich so viele Konzertbesucher an, dass die Liebfrauenkirche voll besetzt war. Und der Schirmherr der Konzertreihe, Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, war erfreut. Er lobte den Organisator und künstlerischen Leiter Tobias Burann-Drixler für sein Engagement: „Jedes Jahr werden wir aufs Neue überrascht mit außergewöhnlichen Konzerten und Interpreten. Der Musiksommer mit seinem hohen Niveau gehört zu den Highlights in ganz Schwaben“, sagte er.

Das Orchester Capella Strumenti, das aus renommierten professionellen Musikern aus der Region besteht, begleitete die Solisten. Den Reigen eröffnete Barbara Burann mit der Suite a-Moll für Altblockflöte von Georg Philipp Telemann. Sie zog damit die Zuhörer in ihren Bann, die sich mit lang anhaltendem Beifall bedankten.

Die Flöten sind allerdings nur eine Facette von Barbara Buranns Musikerpersönlichkeit. Sie hat außerdem Cello, Musikpädagogik und Musikjournalismus studiert und hat zusammen mit ihrem Mann Tobias Burann-Drixler die Bobinger Musikwerkstatt gegründet, in der sie Blockflöte und Violoncello unterrichtet.

Enorme Fingerfertigkeit an der kleinen Orgel bewies ihr Mann, der mit seiner Interpretation von Georg Friedrich Händels Konzert Nr. 13 „Der Kuckuck und die Nachtigall“ das Konzertpublikum begeisterte.

Für die beiden nächsten Solistinnen des Abends - Nathalie Schmalhofer und Theresa Holzhauser - war ihr Auftritt sozusagen ein Heimspiel. Beide sind mehrfach preisgekrönte, international agierende, gefragte Interpreten, die aber ihren Lebensmittelpunkt in Bobingen haben.

Lobesrufe aus dem Publikum

Die junge Violinistin Nathalie Schmalhofer, die nach einem Studienaufenthalt in den USA – wo sie einige Wettbewerbe gewann und in der Carnegie Hall in New York auftrat – ihr Studium in Düsseldorf fortsetzt, bezauberte ihre Zuhörer mit Josef Haydns Konzert Nr. 1 in C-Dur. Und zum Abschluss des Konzerts war Mezzosopranistin Theresa Holzhauser mit der Motette „Longe mala, umbrae, terrores“ von Antonio Vivaldi zu hören. Das Publikum war hingerissen, erhob sich von den Plätzen und rief mit lang anhaltendem, überwältigendem Schlussapplaus alle vier Solisten wieder auf die Szene.

„Ganz besonders!“ und „Großartig!“ war von den Konzertbesuchern nach diesem glanzvollen Musiksommer-Auftakt zu hören.

Und man darf schon auf das nächste Konzert am 23. Juli um 19.30 Uhr in St. Wolfgang und Wendelin gespannt sein, wenn unter dem Motto „Nacht und Träume“ Gitarrist Stefan Barcsay moderne Kompositionen und klassische spanische Musik kombiniert.