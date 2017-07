2017-07-06 13:30:00.0

Augsburg Festivalhochburg Oberhausen

Warum zwei ganz unterschiedliche Ereignisse ein und dasselbe Ziel haben. Ein Besuch am Helmut-Haller-Platz und im Wertachviertel. Von Peter K. Köhler

Kreative Angebote machten die Schüler des Maria-Theresia-Gymnasiums Kindern beim „Gebaschtl“ auf dem Spielplatz an der Inneren Uferstraße. Das Festival Otto on tour findet auch noch diese Woche statt.

So etwas könnte es öfter geben, findet Christian. Er war von seiner Wohnung in der Oberhauser Billerstraße gerade mal 200 Meter weit gelaufen, um ein Konzert seines Lieblingsmusikers Hank Davison zu erleben. Beim Festival Sommer am Kiez (SAK) auf dem Helmut-Haller-Platz setzte der legendäre Rocker mit seinem Partner Lewis Glover auf bluesig-rockige Musik. Christian mit seinem fast weißen Rauschebart und seiner Partnerin Elke gefiel es sichtlich. Das Paar hatte sich eine der aus Paletten gezimmerten Sitzecken gesichert. Zu sehen waren die Musiker von dort zwar nicht, weil sie auf der Bühne saßen, aber der gute Sound war ihnen sowieso wichtiger.

„Endlich rührt sich mal was“

ANZEIGE

„Schon zum zweiten Mal haben wir in Oberhausen ein Fest, zu dem wir gerne mehrmals gehen. Es ist toll, dass sich endlich mal was rührt im Stadtteil“, meinte Christian. „Saucool“ fand er natürlich auch, dass der Eintritt zu Hank Davison frei war. Da blieb etwas Geld für ein Bier zusätzlich.

Oberhausen hätte mehr große Veranstaltungen verdient, selbst die Problemzone Bahnhofsplatz. „Die Leute hier vergessen immer, dass es hier viel friedlicher zugeht als am Königsplatz“, sagte Elke. Wie Christian trägt der Exbiker John-Bear zum leicht schütteren Langhaar einen weißen Bart. „Wir sind halt mit Hank älter geworden, aber unsere Lebensart ist geblieben. Deswegen gefallen mir die Musik und das Ambiente hier. Aber auch die Szene vom Bahnhofsplatz gehört einfach dazu. Die kommen her und hören ganz friedlich zu. Sowas ist doch bei den Edelfeten in der Maxstraße undenkbar“, ist John-Bear überzeugt.

Fünf Stationen für unterschiedliche Aktionen

Der Wunsch nach mehr Veranstaltungen im Quartier geht für ihn in Erfüllung, denn er lebt in der Emilienstraße, mitten im Wertachviertel. Dort läuft gerade mit Otto on tour ein weiteres Festival von Elftklässlern des Maria-Theresia-Gymnasiums. Zwischen Drentwettsteg und dem Stadtteiltreff Tür an Tür am Senkelbach haben sie fünf Stationen für unterschiedliche Aktionen ausgesucht – vom gemeinsamen Essen auf dem „Wertachbalkon“ über „Gebaschtl“ am Kinderspielplatz bis zum Straßenfest. John-Bear war mit den Kindern einer Nachbarin auf dem Spielplatz an der Inneren Uferstraße. Während die beiden Kleinen unter Anleitung einer der Gymnasiastinnen einen Wimpel bemalten, traf er an der mobilen Bar Nachbarn zum Ratschen. Anschließend fuhr er mit Freunden zum Konzert von Hank Davison am Oberhauser Bahnhof. „Ein sehr genehmes Wochenende“, findet John-Bear. „So könnte es den ganzen Sommer lang bleiben.“

Termine Einige Wochen lang geht dieser Wunsch noch in Erfüllung. Denn das Festival Sommer am Kiez läuft noch bis Samstag, 29. Juli, am Helmut-Haller-Platz. Näheres unter www. sak.mein-bobs.de.

„Otto on tour“ heißt es noch am heutigen Donnerstag ab 17 Uhr beim Straßenfest zwischen Wolfgang- und Wiesenstraße, am Freitag beim Kaffeeklatsch ab 15 Uhr vor der Gemeinschaftsunterkunft Ottostraße und am Sonntag, 9. Juli, ab 17 Uhr beim Abschlussfest bei Tür an Tür in der Wertachstraße. Näheres zum Programm unter www.rechts-der-wertach.de