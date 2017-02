2017-02-05 13:58:00.0

Augsburg Haunstetter Hof bekommt neuen Standort

Der bisherige Pächter Ilir Seferi baut viergeschossiges Hotel und Gasthaus. Vieles aus dem alten Konzept will er übernehmen, aber das Haus deutlich aufwerten. Von Andreas Alt

Der Haunstetter Hof an der Landsberger Straße Ecke Inninger Straße wird von Ilir Seferi betrieben.

Neben der freien Tankstelle in der Landsberger Straße entsteht gerade ein größeres Gebäude. Es handelt sich um den neuen Haunstetter Hof. Gastwirt Ilir Seferi wird damit vom Pächter zum Hotelinhaber. In den Neubau investiert er nach eigener Aussage rund 3,5 Millionen Euro. Am Mittwoch erfolgte der symbolische Spatenstich zu dem Projekt.

Der bisherige Haunstetter Hof, ehemals Gasthof Sonne, an der Kreuzung der Inninger Straße bot Seferi nach gut zehn Jahren keine Perspektive mehr, wie er berichtet. Das alte Haus entspreche nicht mehr den Brandschutzvorschriften, die Stromleitungen sind unzureichend, der Standard der Gästezimmer mit Bad und WC auf dem Flur nicht mehr zeitgemäß. Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag aus; das hat er zum Anlass genommen, einen neuen Gastronomiebetrieb zu schaffen.

Offen einsehbare Küche

Wenn es zu keinen Verzögerungen am Bau kommt, will Seferi den neuen Haunstetter Hof im Oktober eröffnen. Das Erdgeschoss des Neubaus mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern ist jedoch schon in Umrissen erkennbar. Es wird eine Rezeption geben, eine offen einsehbare Küche und eine eigene Kuchentheke. Das viergeschossige Haus wird über einen Aufzug verfügen und ist damit barrierefrei.

Vieles, was es im Haunstetter Hof bisher schon gibt, will Seferi aber beibehalten, vor allem die Hähnchenbraterei mit Straßenverkauf. Vor seiner Zeit war der Haunstetter Hof auch einmal eine Wienerwald-Filiale. Heute ist er nach seinen Worten der einzige Gastronomiebetrieb in Augsburg, wo man Hähnchenmenüs auf der Speisekarte findet. Das hat auch einen Grund, wie er hinzufügt: Hähnchen sind aufwendig und kompliziert zuzubereiten, und dazu braucht man die nötige Erfahrung, über die er und sein Küchenpersonal verfügen.

Es gibt wieder einen Biergarten

Bestehen bleiben außerdem die Stammtische, und es wird auch wieder einen Biergarten geben. Der Haunstetter Hof soll weiterhin eine gute Adresse für Familienfeste, etwa Hochzeiten, Taufen oder Weihnachtsfeiern bleiben. Seferi sagt, er habe seine Gäste gefragt, was sie sich im neuen Haus wünschten. „Und danach habe ich mich gerichtet“, erklärt er.

Der Hotelbereich wird laut Seferi im Neubau in die Drei-Sterne-Kategorie aufsteigen. 30 Ein- und Zweibettzimmer von je 20 bis 25 Quadratmetern Größe wird er bieten. Eines wird ein Familienzimmer mit Kinderbetten sein. Auf jedem Zimmer gibt es Internetzugang und automatische Lampen. Im Erdgeschoss wird ein Frühstückszimmer eingerichtet. Die Fassadengestaltung des Hauses wird an einen Arkadengang erinnern. Über dem Eingang wird ein großer Balkon angebracht, auf dem sich Gäste präsentieren können. 14 Parkplätze werden in einer Tiefgarage angelegt.

Vollpension ist möglich

Hotelgäste im Haunstetter Hof sind nach Aussage des Gastronomen überwiegend Leute, die Besuche in Haunstetten machen. Vollpension ist möglich. Da die B17 verlegt ist, kommen schon seit Langem nicht mehr so viele Fremde vorbei. Das ist für Seferi aber kein Mangel – er will es lieber noch etwas ruhiger als derzeit an der hektischen Kreuzung haben.

„Dieses Haus wird mein Lebenswerk“, sagt Seferi nicht ohne Stolz. Er betreibt auch den Gasthof Zum Ochsen in Göggingen sowie den Auer Hof am Mariahilfplatz in München. Der neue Haunstetter Hof soll aber sein Aushängeschild werden.