Faschingsgesellschaft Hollaria hat eine Präsidentin - Motto für nächsten Ball steht fest

Georg Rehm war 30 Jahre lang der Präsident der Faschingsgesellschaft Hollaria. Nun gab es einen Führungswechsel. Das Motto der nächsten Faschingssaison steht auch bereits.

30 Jahre lang stand Georg Rehm als Präsident an der Spitze der Faschingsgesellschaft Hollaria. Nun machte er den Weg frei für einen Generationenwechsel. Bei der Jahreshauptversammlung der Hollaria wurde Anja Müller als neue Präsidentin gewählt. Sie war zuvor Rehms Stellvertreterin.

Stephan Rauch ist nun Vizepräsident. Sowohl Müller als auch Rauch sind schon viele Jahre Vereinsmitglieder. Georg Rehm wurde als Anerkennung und Dank für sein Wirken im Verein zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Auch Eugen Müller, Ehrenpräsident des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes ehrte ihn mit einer Auszeichnung für die Verdienste am Brauchtum Fasching.

Die Hollaria steckt schon wieder mitten in den Vorbereitungen für die kommende Faschingssaison. „Die Tänzerinnen und Tänzer lernen fleißig die Choreographie und unser Motto steht bereits. Alle Faschingsfreunde können sich auf Kostüme mit vielen bunten Federn freuen, denn das neue Motto bringt die Hollaria nach Kuba“, verriet Pressesprecher Michael Wagner. Der bekannte Gala-Ball der Hollaria wird auch im nächsten Jahr wieder am Faschingsfreitag. 8. Februar 2018, in der Kongresshalle Augsburg stattfinden. AZ

