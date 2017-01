2017-01-26 15:00:00.0

Nersingen Landen Gülle und Dünger im Garten?

Der Nersinger Gemeinderat bringt ein neues Baugebiet in Straß auf den Weg. Diskussionen gibt es jedoch darüber, wie Wohngebiet und landwirtschaftliche Flächen getrennt werden sollen. Von Ariane Attrodt

Seit Langem sind Bauplätze für Häuslebauer in Nersingen Mangelware. Zumindest ein Dutzend neue könnten jetzt in Straß entstehen: In seiner jüngsten Sitzung hat der Nersinger Gemeinderat ein neues Wohngebiet auf den Weg gebracht. Dafür soll das bestehende Baugebiet „Bei der Rothbrücke“ erweitert werden. Den Entwurf zur dritten Änderung des dortigen Bebauungsplans genehmigte das Gremium einstimmig. Dennoch gab es zuvor Diskussionen.

Die neue als Bauland geplante Fläche ist bislang landwirtschaftliches Gebiet, muss also zuerst in Bauflächen umgewandelt werden. Der bisherige Feldweg, der in der Mitte dieser beiden Areale liegt, verschwindet und wird dem neuen Baugebiet zugeschlagen. Dieses grenzt im Norden, Osten und Westen an landwirtschaftliche Flächen. Als Trennung soll hier eine Randeingrünung her, was bedeutet: Die zukünftigen Bauplatzeigentümer müssen an der Grundstücksgrenze Büsche, Sträucher und Bäume pflanzen – auf einer Breite von sechs Metern.

Genau dieser Übergang zwischen Landwirtschaft und Baugebiet erwies sich als Knackpunkt in der Gemeinderatssitzung: So gab es zwei schriftliche Einwände seitens der Öffentlichkeit, die die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dadurch als eingeschränkt ansahen. Zudem stelle ein Feldweg eine klarere Trennung zwischen Landwirtschaft und dem Wohngebiet dar. Das hatte auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach in einem Schreiben Mitte Dezember angeregt.

Iris Haas, vom zuständigen Büro für Stadtplanung Zint & Häusler, erklärte in der Sitzung jedoch, dass ein sechs Meter breiter Streifen „relativ üppig“ sei. Sie fügte hinzu: „In der Nutzung ist die landwirtschaftliche Fläche nicht beeinträchtigt.“ Einen bestimmten Abstand müsse ein Landwirt, je nachdem ob beispielsweise Dünge- oder Pflanzenschutzmittel ausgebracht wird, immer einhalten – „auch zu einem Waldrand“, so Haas. Würde man einen Feldweg anlegen, müsste man zudem alle Flächen nach Süden verschieben: Eine Aufteilung, also ein drei Meter breiter Feldweg und eine drei Meter breite Randeingrünung, sei nicht möglich.

Nersingens Bürgermeister Erich Winkler (CSU) fügte hinzu: „Es ist nicht unsere Aufgabe, einen Feldweg zu schaffen, damit ein Landwirt sein Düngemittel dort ausbringen kann.“ Zudem habe man auch am Schelmenweg am Ortseingang von Straß eine Trennung durch Randeingrünung. Rat Dieter Wegerer (Freie Wähler) gab jedoch zu bedenken: „Wenn ein renitenter Landwirt auf die Grünflächen der Wohnbebauung den Dünger ausbringt, sehe ich schon große Schwierigkeiten auf uns zukommen.“

Am Ende sollen 16 eigenständige Grundstücke auf der neuen Fläche entstehen. Laut Gerhard Dukek von der Nersinger Bauverwaltung gehen vier davon an den derzeitigen Eigentümer der Fläche, zwölf davon stehen anschließend der Gemeinde zur Verfügung. Einfamilien- und Doppelhäuser, jeweils mit zwei Geschossen, sind geplant. Die Grundstücke sind zwischen 590 und 750 Quadratmeter groß.

Als nächster Schritt prüft das Neu-Ulmer Landratsamt die von der Gemeinde genehmigte Änderung des Bebauungsplans. Dafür habe die Behörde theoretisch drei Monate Zeit, sagt Gerhard Dukek. Hat das Landratsamt keine Einwände, werde die Gemeinde die Erschließung im Nersinger Boten und in Aushängen ausschreiben. Bürger sollten sich allerdings möglichst zügig um einen Bauplatz bewerben – denn bereits jetzt liegen nach Angaben von Dukek bei der Gemeinde etwa solcher 170 Bewerbungen auf dem Tisch.