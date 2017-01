2017-01-26 14:10:57.0

Augsburg Lösungsansatz im Streit um Plakatierung

Vertreter der Stadt und Veranstalter haben sich heute am Runden Tisch getroffen. Die Diskussion war anfangs hitzig. In einer Streitfrage gibt es einen Lösungsansatz. Von Ina Kresse

Im Streit um die neue Plakatierungsregelung sind sich Veranstalter und Stadt-Verantwortliche zunächst räumlich schon mal näher gekommen. Am runden Tisch wurde am Donnerstagvormittag heiß diskutiert. Beim größten Streitpunkt gibt es einen Lösungsansatz.

Erwin Kistler vom Konzertbüro Augsburg bezeichnete das Treffen als „sehr konstruktiv“. „Die Verantwortlichen der Stadt haben verstanden, dass Veranstaltungen mit über 500 Besuchern gefördert werden müssen, um im Bundeswettbewerb mitzuhalten.“ An dem Runden Tisch, den die Stadt nach dem Ärger um ihre Neuregelung einberufen hatte, saßen 25 Vetreter aus der Konzert- und Kulturszene. Von Seiten der Stadt waren Kulturreferent Thomas Weitzel, Baureferent Gerd Merkle, Ekkehard Schmölz vom Stadtmarketing, ein Vertreter des Konzessionärs Günther und Schiffmann sowie Pressesprecher Richard Goerlich dabei.

Größter Streitpunkt war die neue 500er-Regelung. Derzufolge ist eine Plakatierung nur möglich, wenn die Kulturveranstaltungen in Räumen stattfinden, die für maximal 500 Besucher zugelassen sind. Veranstalter größerer Konzerte etwa haben nach der neuen Regelung das Nachsehen. Wie bereits berichtet, hat Allgäu Concerts deshalb den britischen Popsänger James Blunt für dieses Jahr bereits aus dem Programm genommen.

In der Diskussionsrunde hat man sich nun gemeinsam auf einen Lösungsansatz geeinigt. Laut Richard Goerlich geht es hier um eine mögliche Staffelung, die sich nach der möglichen Besucherzahl eines Veranstaltungsortes richten könnte. Der Vorschlag der Veranstalter soll jetzt mit dem Konzessionär besprochen werden. In zwei Wochen soll es dann einen weiteren Runden Tisch geben. Wie Goerlich darauf hinwies, gebe es zwar schon den Stadtratsbeschluss und den bestehenden Vertrag, aber ein Ergänzungsvertrag sei durchaus möglich. "Wenn es einen Korrekturbedarf gibt, muss man in der Lage sein, beherzt einzugreifen", sagt der Sprecher der Stadt. Auch der Stadt sei weiterhin daran gelegen, dass Konzerte in der Größenordnung von "Deichkind" oder "Beginner" stattfinden.

