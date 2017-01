2017-01-19 09:20:00.0

Augsburg Macht uns die Kälte wirklich krank?

Überall wird geschnieft und gehustet. Viele geben den Minusgraden die Schuld. Eine Augsburger Hausärztin räumt mit sieben Erkältungs-Irrtümern auf. Von Claudia Graf

Einmal bei Minusgraden ohne Mütze vor die Türe, da ist die Erkältung vorprogrammiert! Denn die meiste Wärme geht schließlich über den Kopf verloren – oder? Was ist wirklich dran an solchen Mythen zur Erkältungszeit? Für Aufklärung sorgt die Augsburger Ärztin Tatjana Lapschina. Die ist aus ihrer Heimat in Kasachstan noch eisigere Temperaturen gewohnt, als sie die Region zur Zeit erlebt. Und sie weiß, wie man bei Kälte gesund bleibt.

Wer mit nassen Haaren vor die Tür geht, erkältet sich schnell.

„Wer mit nassen Haaren rausgeht, kann sich schnell verkühlen“, sagt Lapschina. Das Immunsystem werde dadurch geschwächt und der Mensch werde für Husten, Fieber und Schnupfen anfälliger. Automatisch krank wird man aber nicht: „Eine Erkältung bekommt man ausschließlich durch Viren, die sich über Tröpfcheninfektion übertragen, also durch Berühren infizierter Türklinken zum Beispiel“, erklärt Benjamin Dill von der Kaufmännischen Krankenkasse Augsburg (KKH). Noch leichter wird es den Erregern in stark beheizten Räumen gemacht. Da trocknen die Schleimhäute aus und sind leicht zu überwinden.

Die meiste Wärme geht über den Kopf verloren.

Eine zweifelhafte Studie des US-Militärs aus den 70er Jahren ist laut Dill für diesen Mythos verantwortlich. „Tatsächlich verlieren wir die meiste Wärme an Körperteilen, die weiter vom Rumpf entfernt sind, also an Füßen und Händen.“ Auch die Augsburger Medizinerin bestätigt: „Über den Kopf geht die Wärme vor allem bei kleinen Kindern verloren.“ Erwachsene hätten dazu einen viel zu dicken Schädel. Sie rät aber: Wer friert, sollte draußen immer eine Mütze tragen. Denn die Kälte spürt man am Kopf tatsächlich besonders intensiv.

Wer im Winter bei Minusgraden joggen geht, wird krank.

Sportlern rät die KKH, im Winter immer wärmende Schuhe, Handschuhe und eine Mütze zu tragen. Wichtig beim Sport im Winter ist laut Lapschina, dass einem dabei warm wird. „Wer nicht friert, kann auch bei minus zehn Grad laufen“, sagt die Ärztin. In ihrer Heimat in Kasachstan würden Menschen auch bei noch niedrigeren Temperaturen zum Joggen gehen.

Bei Kälte bekommt man schneller einen Herzinfarkt.

Davor, dass die Winterkälte zu einem Herzinfarkt führen kann, hatte zuletzt die Deutsche Herzstiftung gewarnt: Herzpatienten sollten auf sich achten, da niedrige Temperaturen Blutgefäße stark verengen können. Wer gesund ist, muss sich laut Lapschina aber keine Sorgen machen: So schnell gehe das mit der Gefäßverengung nicht.

Glühwein & Co. eignen sich gut, um sich aufzuwärmen.

Ein heißes alkoholisches Getränk wirkt nur anfangs wohltuend, erklärt Dill. Durch heißen Glühwein etwa erweitern sich die Blutgefäße und der Wärmehaushalt kommt zum Erliegen: Es wird mehr Wärme abgegeben, die Körpertemperatur sinkt, man friert noch leichter. Auch Lapschina rät an kalten Wintertagen zu Tee oder Getränken mit Honig oder Ingwer. Letzterer wärme von innen.

Wer Schnupfen hat, soll regelmäßig schnäuzen.

„Wir sind leider falsch erzogen und schnäuzen die Nase zu oft“, sagt Lapschina dazu. Sie rät, den Schleim hochzuziehen, denn: „Beim Schnäuzen wird er durch den Druck wieder in die Nasennebenhöhlen zurückgejagt.“ Chinesen hätten weder mit den Nasennebenhöhlen noch den Ohren gesundheitliche Probleme, da Schnäuzen dort als schlechtes Benehmen gelte.

Mit Antibiotika geht eine Erkältung schneller vorbei.

Auch an diesem Mythos ist nichts dran. „Antibiotika hilft nur bei bakteriellen Infekten“, erklärt Lapschina. Diese könne nur ein Arzt feststellen.

