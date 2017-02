2017-02-22 05:53:00.0

Augsburg Neubau für den Haunstetter Hof

Ilir Seferi (Haunstetter Hof) baut in der Landsberger Straße ein neues Gasthaus mit Hotel. Am bisherigen Standort soll auch Gastronomie bleiben

Der Haunstetter Hof, ein Traditionsgasthof an der Kreuzung der Landsberger und der Inninger Straße, bekommt ein neues Domizil. Ein Stück weiter nördlich an der Landsberger Straße ist das Gebäude bereits im Bau. Der bisherige Pächter, Ilir Seferi, macht sich damit nach gut zehn Jahren am Standort selbstständig. Sein Hotel, das nach seinen Worten rund 3,5 Millionen Euro kosten wird, soll viel vom alten Betrieb übernehmen: die Hähnchenbraterei, die Stammtische, den Biergarten, den Saal für Feste. Moderner werden die Fremdenzimmer, jeweils mit Bad und WC, Internetanschluss und automatischen Lampen.

Gastro auch am alten Standort

Dass der Hotelbereich im alten Haus nicht mehr zeitgemäß war, war für Seferi der Grund, seinen Pachtvertrag für den bisherigen Haunstetter Hof zu kündigen. Hauseigentümer Thomas Huber will das Gebäude renovieren und möglichst mit neuem Pächter weiterführen.

Er sucht einen Gastronomen mit deutscher Küche und will auch den Hendlverkauf, den es sonst in Augsburg kaum noch gibt, weiterführen. Sein Haus könnte dann, wie früher, „Gasthof Sonne“ oder „Tafernwirtschaft“ heißen. Statt den Hotelzimmern könnte er sich in den oberen Etagen künftig aber auch Wohnungen oder Gewerberäume vorstellen. Es gibt ein Nebenhaus, in dem sich auch eine Commerzbankfiliale befindet. Die soll laut Filialleiter Georg Wiltschka unverändert bestehen bleiben. (anda)