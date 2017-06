2017-06-07 14:40:00.0

Augsburg Polizei sucht nach vermisster Augsburgerin

Eine Frau wird seit Tagen vermisst. Im Bereich des Bergheimer Baggersees suchen die Einsatzkräfte nach ihr. Doch die Tauchgänge gestalten sich schwierig.

Die Polizei sucht im Bergheimer Baggersee nach einer vermissten Augsburgerin. Bereits seit Montag suchen die Einsatzkräfte in dem Bereich des Sees nach der 56-jährigen Frau. Am Montagvormittag kamen neben Polizeihubschrauber und Personensuchhunden der DLRG auch Taucher der Bereitschaftspolizei und ein Sonarboot zum Einsatz, berichtet die Polizei. Auch die Augsburger Wasserwacht beteiligte sich an der Aktion.

Bis zum Einbruch der Dämmerung verlief die Suche am Montag jedoch ohne Erfolg. Am Dienstag setzte die Polizei die Suche weiter fort, diese brachte aber bis in die Mittagsstunden keine weiteren Hinweise. Nach Unterbrechung und Auswertung der Sonarbootaufnahmen wurde die Suche am Mittwoch und unter Einbindung von Polizeitauchern einer Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg fortgesetzt.

Die Suche in dem etwa drei Meter tiefen Baggersee gestaltet sich aufgrund von starkem Krautbewuchs jedoch sehr schwierig, so dass auch für den Donnerstag weitere Tauchgänge geplant sind. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse werde zeitnah nachberichtet, teilt die Polizei mit. (jaka)