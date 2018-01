2018-01-16 18:31:00.0

Selbstversuch Selbstverteidigung für Frauen: Treten, treten, treten

Frauen ist im Dunkeln oft mulmig. Selbstverteidigungskurse in Kampfsportarten wie Krav Maga haben auch deswegen großen Zulauf. Unsere Autorin wagte den Selbstversuch. Von Miriam Zissler

Der Angreifer steht direkt vor mir. Jetzt heißt es so schnell wie möglich reagieren: Mit Schwung kicke ich ihm mit meinem Fuß zwischen die Beine und schreie laut „Hau ab!“. Danach gibt es noch zwei Schläge in Richtung Kopf, rechts, links. Der Angreifer und ich fangen an zu lachen. Der Schlag zwischen die Beine hätte gesessen.

Der Angreifer ist eine 20-jährige Studentin, die mit Pferdeschwanz und Trainingsoutfit erwartungsvoll vor mir steht. Kommt noch ein Tritt – oder ein Schlag? Meinen Fußtritt hat sie mit der blauen Handmatte zwar locker abfedern können, doch aufgrund der Wucht musste sie zwei, drei Schritte zurückgehen. Schritte, die ein tatsächlicher Angreifer hoffentlich auch zurückweichen müsste, wenn ich so auf ihn losginge. In einer Situation, in der das notwendig wäre, war ich glücklichweise noch nie.

Doch es wird keine Frau geben, der es nicht schon in der einen oder anderen Situation mulmig geworden ist. Auch ich habe früher manchmal am Pferseer Tunnel nachts die Straßenseite gewechselt, um nicht durch die Angströhre gehen zu müssen. Wenn es dunkel ist, laufe ich auch nicht durch den Wittelsbacher Park, sondern gehe außenrum. Die paar Minuten Umweg sind mir allemal lieber, als dass es im Gebüsch raschelt und ich Angst haben muss, ein Angreifer würde plötzlich daraus hervorspringen. Würde ich mich im Notfall wehren, den Angreifer in die Flucht schlagen können? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Sie brennt aber vielen Frauen auf den Nägeln.

Es sind Frauen jeglichen Alters, die am Sonntag mit mir den Krav-Maga-Selbstverteidigungskurs für Frauen besuchen. 30 Teilnehmerinnen wollen hier Schläge und Tritte trainieren. Der Großteil sind Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, einige kommen mit einer Freundin, manch eine mit der eigenen Mutter, manch eine Frau nimmt das vierstündige Training alleine auf sich. Was alle eint, ist die Zaghaftigkeit, die erst einmal an den Tag gelegt wird. Die Frauen wollen eigentlich gar nicht zuschlagen und verhalten sich selbst in einer Angriffssituation freundlich und umsichtig. Nur nicht zu laut sein, nur nicht zu sehr aus sich herausgehen. Das ändert sich.

„Zwischen die Beine – Nase – Nase, treten, treten, treten“

Anfangs geht es nur darum, durch den Raum zu laufen und andere an Kopf, Schulter oder Bauch zu fassen, beziehungsweise diese Berührungen durch schnelles und geschicktes Ausweichen zu vermeiden. Nachdem die Reflexe geschult sind, geht es raus aus der „Komfortzone“, wie es Trainerin Gabriele Schwab nennt. Krav Maga ist hebräisch und heißt so viel wie Kontaktkampf. „Es ist ein Selbstverteidigungssystem, das pragmatisch und einfach ist. Wer sich in einer Stresssituation befindet, kann schließlich nicht darüber nachdenken, wie noch einmal der eine Griff ging, den man irgendwann einmal gelernt hat“, erklärt sie. Das klingt einleuchtend. Ich befürchte, mir würde nichts mehr einfallen, wenn ich mich tatsächlich in einer brenzligen Situation befände. Viele Frauen teilen meine Angst, wird in dem Kurs schnell klar; einige haben in ihrer Handtasche einen Panikalarm, eine laute Sirene, die am Schlüsselanhänger angebracht und einfach aktiviert werden kann.

Krav Maga ist hebräisch und bedeutet Kontaktkampf.



Die Ursprünge gehen auf Imrich Lichtenfeld zurück, der 1910 in Ungarn geboren wurde und in der Slowakei aufwuchs. Er war als Boxer und Ringer erfolgreich und hatte von seinem Vater zudem Jiu-Jitsu-Techniken gelernt.



Lichtenfeld lehrte erstmals in den 1930er Jahren seine Kampfmethode, um in der Slowakei lebende Juden gegen antisemitische Übergriffe zu unterstützen.



Er emigrierte und reiste 1942 in Palästina ein. Nach der Gründung Israels wurde er Nahkampfausbilder der israelischen Armee.



Krav Maga gibt es inzwischen im zivilen Bereich für Privatpersonen, für die Polizei und das Militär. Es zeichnet sich durch einfache Techniken aus. Natürliche und instinktive Reaktionen werden im System verwendet.



Es gilt nicht als Sport, deshalb gibt es auch keine Wettkämpfe. Es wird als Selbstverteidigungssystem angesehen.



Trainiert wird vor allem auch das Reagieren unter Stress. Taktik in Gefahrensituationen ist ein Schwerpunkt.

In dem Kurs erhalten wir Anleitungen, wie wir uns wehren können. Erst halten wir uns Max Eberle, der Gabriele Schwab assistiert, mit einem bestimmten „Bleib weg!“ vom Leib. „Meist reicht das schon aus“, sagt die Leiterin der Augsburger Krav-Maga-Schule. Wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten, die schnell zusammengefasst sind: „Zwischen die Beine – Nase – Nase, treten, treten, treten.“ Wir üben Situationen, in denen uns ein Angreifer von vorne angreift, von hinten den Mund zuhält und nach hinten zerren will, wir von hinten am Oberkörper gefasst und nach oben gehoben werden oder ein Vergewaltiger bereits auf uns liegt.

Situationen, in denen sich niemand befinden will, aber es ist gut, festzustellen, dass es einen Ausweg gibt – durch sofortiges Handeln. „Viele Frauen reagieren gar nicht. Natürlich wird der Angreifer wahrscheinlich größer und schwerer sein. Aber wer gar nicht oder zu spät reagiert, befindet sich womöglich schnell in einer noch schlimmeren Situation“, sagt Schwab. So weit lasse ich es im Training nicht kommen. Ich schlage auf das Handpolster ein, bis mir die Arme schmerzen. „Weiter“ und „härter“ lautet die Devise.

Nach den Vorfällen in Köln hat die Nachfrage zugenommen

Nett ist keine der Frauen mehr. Mit Worten wie „Hau ab“ und „Verpiss dich“ wird Max Eberle von manchen Teilnehmerinnen durch den Trainingsraum an der Schertlinstraße gejagt, die laut schreien, treten und mit den Armen wild um sich schlagen. Er trägt Kopf- und Genitalschutz. Ihm kann also nichts passieren, doch auch er zeigt sie beeindruckt, wie schnell manch kleine Frau zur Furie werden kann.

„Schon in Ordnung. Hauptsache, es scheppert“, sagt er und lacht. Gabriele Schwab hat die Schule vor drei Jahren eröffnet. Sie ist Trainerin an der Münchner Krav-Maga-Schule und stellte bei Seminaren in Augsburg fest, dass hier auch eine Nachfrage für das spezielle Training besteht. „Nach den Vorfällen in Köln, als es an Silvester zu sexuellen Übergriffen kam, hat die Nachfrage zugenommen. Seither ist sie permanent hoch“, sagt sie. Nach vier Stunden sind Arme und Beine schwer, das Training beendet. Zufriedenheit macht sich bei den Teilnehmerinnen breit. Auch wenn das Gelernte nie jemand anwenden will.