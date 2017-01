2017-01-30 15:33:06.0

Augsburg Sexueller Übergriff auf 21-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Die Augsburger Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau Zeugen. Die 21-Jährige wurde an einer Haltestelle von einem Unbekannten belästigt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde die 21 Jahre alte Frau am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Haltestelle Haunstetter Straße überfallen. Ein unbekannter Täter packte die junge Frau unvermittelt von hinten und stieß sie trotz Gegenwehr zu Boden. Dann berührte der Mann sie unsittlich, so die Polizei. Als eine Straßenbahn einfuhr, ließ der Täter ab und floh in Richtung Bahngleise.

Nach dem Vorfall sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. AZ

ANZEIGE