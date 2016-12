2016-12-28 00:34:22.0

Bombennacht 1944 "Solange der Karli betet, passiert uns nichts": Welche Erinnerung die Bombe weckte

Viele Leser denken bei der Bomben-Entschärfung in Augsburg wieder an 1944. Karl Heinz Horndasch schildert die Schreckensnacht von damals.

Die verheerende Bombennacht vom 25. auf den 26. Februar 1944, in der Augsburg stark zerstört wurde, erlebte Karl Heinz Horndasch als Siebenjähriger im Kappeck 28, Wohnung 3. Stock. Unter dem Eindruck der Bombenentschärfung an Weihnachten, die viele ältere Augsburger an den Zweiten Weltkrieg erinnerte, schildert er uns seine Erlebnisse von einst:

Die Geschichte von Karl Heinz Horndasch

„Es war wieder einmal Fliegeralarm. Alle mussten in den nur zwei Meter hohen Keller. Erste Angriffswelle: Das Haus, alle Stockwerke brannten. Es war fürchterlich! Karli betete ununterbrochen laut hörbar. Die Mitbewohner sagten „Solange der Karli betet, passiert uns nichts.“

Dann kam eine Feuerpause. Auf allen vieren kletterten wir über Schutt aus dem Kellerloch. Über dem Graben (es war starkes Minus) beorderten uns Helfer in die Jakobermauer (jetzt Straße zur City-Galerie). In Etagenbetten wurden wir in einem privaten Einfamilienhaus untergebracht. Die zweite Angriffswelle – noch schlimmer – erlebte ich im Schlaf. Am nächsten Morgen Fußmarsch nach Derching über die Lechhauser Straße. Drei Tage mit Wasser-Gemüsesuppe. Magen und Darm waren bei allen Leuten sehr strapaziert. Anschließend privat zu Verwandten nach Lauterbach, aber alleine. Dort bis 1946 untergebracht, ohne Mutter und Vater im Krieg! Rückkehr des Vaters 1946 (Polizeibeamter). Das Leben konnte nur noch besser werden. Tüchtig gearbeitet und nach kaufmännischer Lehre bei Bopp, Augsburg, Karlstraße 7, hinaus in die Welt. Zuletzt im Messerladen Kugelmann im Perlachturm.“

