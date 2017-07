2017-07-15 06:00:00.0

Augsburg Spezialboot kämpft gegen Wasserpest

Die lästigen Schlingpflanzen am Bergheimer Baggersee werden beseitigt

Am Freitag herrschte zwar nicht gerade Badewetter, am Bergheimer Baggersee war jedoch trotzdem einiges los. Der Grund: Die Mäharbeiten zur Beseitigung der lästigen Schlingpflanzen begannen.

Klaus-Stephan Schunke war dazu mit einem Spezialboot unterwegs. Erst kam unter Wasser der Mähbalken zum Einsatz. Dann musste das Mähgut mit einem Rechen zusammengeschoben und aus dem See auf zwei Sammelstellen am Ufer befördert werden. Von dort aus wird es weggefahren.

ANZEIGE

Wasserschlösser und Angelteiche

Das Mähen sei nicht schwieriger als in den Vorjahren, sagt Schunke. Er schätzt, dass er bei den rund zwei bis drei Tagen dauernden Arbeiten etwa 30 Tonnen Schlingpflanzen aus dem See holen wird. Schunke ist spezialisiert auf die Pflege sowie Teich- und Seerestaurierung. Seine Firma ist seit 1957 ein Familienbetrieb und betreut Wasserschlösser, Angelteiche, Kurparkgewässer oder auch Ziergewässer auf dem Gelände großer Firmen.

Wenn der Auftrag am Bergheimer Baggersee abgeschlossen ist, wird das Boot in die Augsburger Kahnfahrt umgesetzt, wo im Gewässer ebenfalls Mäharbeiten geplant sind.

Frau geriet in Panik

In Bergheim hatten die Schlingpflanzen, die in diesem Jahr aufgrund der Wärme besonders stark gewachsen sind, für erheblichen Ärger gesorgt. Mitte Juni hatte sich eine 76-jährige Frau in den Pflanzen verfangen, war in Panik geraten und musste von anderen Badegästen gerettet werden. Die Stadt kündigte daraufhin an, den bisher einmal im Jahr durchgeführten Mähgang etwas nach vorne zu verlegen.

Ob künftig häufiger gemäht wird, ist noch nicht entschieden. Für die Wasserqualität und die Ökologie könnte dies negative Auswirkungen haben. (zoe/AZ)