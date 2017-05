2017-05-03 14:46:00.0

Augsburg Sportfreunde Stiller kommen

Die Band gibt am 2. Juni ein Konzert in der Kongresshalle. Ab sofort gibt es Karten. Von Lilo Murr

Plakate von diesem Gig sucht man in der Stadt vergeblich. Dabei sind die Sportfreunde Stiller eine große Nummer. Wie auch immer. Am Freitag, 2. Juni, 20 Uhr, geben sie in der Kongresshalle ein Konzert. Um ihr neues Album „Sturm & Drang“ ihren Fans vorzustellen. Ein Album, so Sänger Marc Liebscher, Medizin ist. Süße Medizin. Sie wirkt mit zwölf Songs gegen Zaudern, Zweifeln und Zögern. Gegen Pessimismus, Mutlosigkeit, Engstirnigkeit, Traurigkeit und Lieblosigkeit. Karten gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen oder über www.sportfreunde-stiller.de.