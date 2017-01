2017-01-17 13:41:00.0

Augsburg Spülmaschine fängt an zu brennen

Wegen einer brennenden Spülmaschine musste die Feuerwehr ausrücken. Offenbar war ein technischer Defekt schuld.

Rund 5000 Euro Schaden sind am Montagabend gegen 20.30 Uhr am Ulrichsplatz beim Brand einer Spülmaschine in einer Wohnung entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts löste das Gerät einen Kurzschluss aus und begann zu brennen. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer sofort. Verletzt wurde niemand. (skro)